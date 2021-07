El presidente Fernández confesó el motivo por el que no fue a Ezeiza a recibir la Selección

Alberto Fernández fue uno de los caras más buscadas en el jornada después a la que la Selección Argentina consiguiera el título de campeón de América en el Maracaná.

Hubo muchas especulaciones sobre si el Presidente se acercaría o no al complejo de AFA en Ezeiza para saludar a la delegación. Al final no fue y este lunes pasado explicó el por qué.

"Me propusieron ir a Ezeiza e inmediatamente dije que no porque no me parecía oportuno. Había que cuidar los protocolos y yo en eso era respetuoso. Lo que les trasmití a los que me lo propusieron fue que en verdad los actores de esto fueron los jugadores y el cuerpo técnico, yo estoy dispuesto a rendirles el homenaje que merecen", dijo en declaraciones a Radio 10.

Miles de argentinos recibieron a los campeones

Además, el primer mandatario añadió: "La verdad que nos han hecho vivir un momento único, pero yo nunca me he valido de esas cosas para hacer política. Además, son jugadores de Argentina y no quiero que nadie interprete que uno se quiere apropiar de eso. Es un éxito que ha tenido el seleccionado argentino, no es de ningún partido ni de ningún gobierno".