La cosecha de buenos hockistas no se acaba

Pasan los años y los sanjuaninos siguen siendo tentadores para las ligas europeas. Como en los años 80 y 90, ahora los clubes más poderosos del stick y la bocha se nutren de talento local. Para los deportistas quedarse en San Juan ya no es prioridad como antes y cruzan el charco en busca de un crecimiento personal, deportivo y económico. En la próxima temporada se sumarán 11 hockistas, y la cifra total de jugadores en el Viejo Continente ascenderá a 52. El éxodo de siempre, ahora multiplicado.

Matías Bridge.

Ricard Muñoz, ex entrenador del Barcelona y hoy al frente de la selección femenina de España, dice que San Juan es una “cuna de jugadores inacabables”. Lo es. Los hermanos Martinazzo, Raúl Monserrat, Roberto Roldán, los hermanos Páez y Carlos López son algunos de los sanjuaninos que han deslumbrado con su técnica y juego en Europa en épocas pasadas. Y son más.

“Siempre querría un jugador sanjuanino en mi equipo. Ha optado por algo diferente. Prioriza la calidad individual del jugador por encima del trabajo táctico colectivo. Esto quiere decir que en San Juan se le da mucha libertad al jugador y esto hace que exploten mucho las cualidades que tiene, desarrollando una calidad individual en muchos casos superior a cualquier jugador europeo”, agrega Muñoz.

Ahora, en medio de la pandemia de coronavirus, los clubes europeos decidieron volver a llevarse varios sanjuaninos, y casi que arrasaron nuestra tierra buscando joyas. Es que la mayoría de los 11 hockistas que cruzaron el charco en esta temporada no superan los 20 años de edad: es el caso de Bautista Acevedo (CPC), Nicolás Gutiérrez (Estudiantil), Fabricio Torres (Bancaria), Ángel Castro (Estudiantil), Matías Bridge (Estudiantil), Bruno Alonso (Lomas de Rivadavia) y Facundo Ortíz (Valenciano). También aparecen en este mercado de pases Florencia Felamini (Concepción), Martín Maturano (Lomas de Rivadavia), Cristina Cumello (Deportivo Impsa) y Leonel Mine (Aberastain).

Florencia Felamini.

Este año el país que más sedujo a los jóvenes es Portugal, donde actualmente está la liga más poderosa del mundo. En este país hay 17 hockistas: Carlos Nicolía, Lucas Ordoñez, Danilo Rampulla, Florencia Felamini y Facundo Ortiz en el Benfica; Reinaldo García y Ezequiel Mena en el Porto; Gonzalo Romero y Matías Platero en el Sporting de Lisboa; Franco Ferruccio en el Oliveirense, Facundo Bridge en el Riva D´Ave; los hermanos Bautista y Contastino Acevedo, y Nicolás Gutiérrez en Barcelos; Matías Arnáez, y los juveniles Fabricio Torres y Bruno Alonso en el Oeiras.

La segunda nación con más sanjuaninos es Francia, que está en pleno auge en lo que respecta al hockey sobre patines. Allí están Xavier Solera (Coutras), Lucas Chirino (Coutras), Emiliano Chiconi (Coutras), Romina Julián (Coutras), Evelin Palacio (Coutras), Daniel Fernández (Quevert), Martín Montiveros (Quevert), Facu Almiñana (La Vendéenne), Roberto Soria (La Vendéenne), “Bebo” Morales (Lyon), Federico "Pichu" Balmaceda (Lyon), Juampi Moreno (Vaulx -en- Velín), Leonel Mine (Tourcoing) y Alessandro Pósito (Saint Sébastien). En el país francés también dirige el sanjuanino Sergio “Yeyo” Burgoa.

Matías Pascual y Pablo Álvarez.

En España también hay nombres importantes tanto en femenino como en masculino: Pablo Álvarez (Barcelona), Matías Pascual (Barcelona), Matías Bridge (Liceo), Maximiliano Oruste (Liceo), Franco Platero (Liceo), Ángel Castro (Liceo), Adriana Gutiérrez (Cerdanyola), Daiana Silva (Cerdanyola), Jimena Ortíz (Vila-Sana), Franco Ceschín (Palafrugell), Mauro Rabiti (RC Jolaseta) y Yamila Leales (Las Rosas). Mientras que en la liga italiana hay 8 sanjuaninos: Gastón de Oro (Valdagno), Matías Sillero (Valdagno), Mario Rodríguez (Grosseto), Pablo Saavedra (Grosseto), Fernando Montigel (Follonica), Emanuel García (Trissino), Franco Pósito (Correggio) y Jerónimo García (Correggio).

Ángel Castro.

Motivos para marcharse

La alta competencia es uno de los motivos. Todavía sigue existiendo la brecha entre las ligas argentinas y europeas, aunque es aquí donde se “fabrican” los cracks. Ahora se suman los efectos de la pandemia. En San Juan, como en todo el país, están suspendidas las competencias y realmente no hay fecha de regreso, mucho menos en el hockey sobre patines al tratarse de una disciplina de contacto y grupal.

“La competitividad en la liga europea va subiendo. Los que siempre han tenido recursos evidentemente mantienen el cupo de extranjeros y luego hay muchos clubes emergentes que van queriendo subir la calidad y van fichando jugadores, especialmente argentinos. La realidad es que la calidad de los jugadores europeos ha bajado un poco. Esto es un factor, sin lugar a dudas”, explica Diego Mir, entrenador del Valdagno de Italia.

Fabricio Torres.

El euro es sin dudas otra de las razones del éxodo. Si bien hay contratos que no permiten hacer una enorme diferencia –los sueldos mínimos son de aproximadamente 400 euros-, las cláusulas de rescisión muchas veces son altísimas. Además en ocasiones, si no se consigue vivir del hockey sobre patines, hay instituciones que ofrecen un trabajo estable a cambio de juego y goles. Ocurre con frecuencia en Francia, donde la ayuda o empleo la gestiona el gobierno nacional.

Justamente Mir planteó una opinión particular sobre este tema: “También se da la situación que muchos jugadores que viajan en condiciones precarias. Ya no es necesario tener un gran presupuesto para traer un jugador, los chicos quieren venir a Europa. Aceptan cualquier oferta y cualquier condición”.

Lo cierto es que ya no hay barreras para los clubes europeos a la hora de fichar sanjuaninos. Son 52 en la actualidad en el Viejo Continente (también está Martín Maturano, que fichó al Dombirn de la liga suiza), y parece que el éxodo no se detiene. "A nivel selecciones es una ventaja que estén militando allá, es un hockey veloz y técnico, sobre todo en Portugal. Hay que adaptarse, no es fácil. Pero el hockey argentino está dos escalones abajo, nos cuesta mucho asimilar esto aunque se está intentando mejorar. Se pierde la competencia", comenta José Luis Páez, ídolo sanjuanino y DT de la albiceleste.