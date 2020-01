La "Peque": la ciclista sanjuanina que busca ser historia en Canadá

Se trata de María Eugenia Quiroga, más conocida como “Majo” o “La Peque” como le dicen sus amigos. Hace poco estuvo en los juegos Parapanamericanos de Lima representado a nuestro país en la disciplina de ciclismo adaptado para personas con discapacidad. En su caso es una persona ciega, pero una cosa no quita a la otra. Porque la Peque tiene la fuerza y la perseverancia de cualquier deportista de elite, un verdadero orgullo local oriundo de Campo Afuera, Albardón.

En diálogo con Tiempo de San Juan, la deportista sostuvo que “todavía no puedo creer lo que me está pasando, anímicamente estoy muy acompañada por mi familia y mis amigos. Esta es una oportunidad muy grande para mí como deportista porque vamos a competir con equipos que son grandes potencias como Inglaterra y Nueva Zelanda” afirmó.

La delegación argentina está compuesta por el técnico Martín Ferrari, el ayudante Juan Carlos López, Micaela Barroso que la guía de la sanjuanina, Rodrigo López un ciclista en categoría T1, Mariela Delgado en C5 y Maximiliano Gómez que también es una persona ciega junto a su guía Sebastián Tolosa.

Varios ya están en el país norteño para ir adaptándose al clima de Canadá, y la sanjuanina hará lo propio el próximo sábado para estar a pleno en la competencia que dura del 30 de enero al 2 de febrero.

Van a competir en tres disciplinas. Persecución: hacer 3 kilómetros. Prueba kilómetros y velocidad olímpica que es una sola vuelta por equipo.

A pesar de su discapacidad, ella está orgullosa y tiene la vida normal como todos. Su día empieza a las 5.30 de la madrugada y termina a las 21.30 con una rutina de entrenamientos duros, trabajo y familia. Cuando tiene la posibilidad estudia y sale con amigos, porque la vida de todo deportista superior exige ciertos sacrificios si se busca la gloria y el reconocimiento como en la Peque. “Empiezo el lunes a las 5.30 de la madrugada, me levanto, voy a trabajar (entro a las 8.30 en la Legislatura). Salgo a las 12.30, me voy a entrenar hasta las 18.30, meriendo y me voy a mi casa. Así la mayoría de los días”, expresa María José.

María José, después de esta competición seguirá con el ciclismo, porque la apasiona “Me he encontrado yo misma con este deporte. Es un deporte revancha, porque tienes la posibilidad de apretar los pedales y pasar a la vanguardia”.