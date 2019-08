Majo Quiroga en busca de la gloria en los Parapanamericanos de Lima

María José Quiroga (25), o más conocida para todos como ‘Majo’, oriunda de Campo Afuera, albardonera de pura cepa, representará a la Argentina en los próximos juegos Parapanamericanos de Lima que empezarán la próxima semana. Ella se pondrá la casaca albiceleste que para ella “es un privilegio y un orgullo”, se calzará los zapatos, subirá a su bicicleta y correrá para ganar la medalla más preciada, la dorada, en la categoría tándem en el ciclismo adaptado.

“Todavía no puedo creer que haya sido elegida. Por algo fui seleccionada entre tantas de la Argentina. Me siento privilegiada, me siento orgullosa por vestir la casaca albiceleste” comenta emocionada Majo ante el llamado que le hizo el ‘Pampa’ Ferrari, técnico de la Selección, para decirle que había quedado seleccionada.

Majo desde ese momento no paró de entrenar y junto con su ‘profe’ William o Willi Quinteros pedalean día a día para dejar a la selección en lo más alto en Perú. Ella competirá en la categoría tándem, disciplina para las personas con la discapacidad de ceguera parcial o total. Además que demanda con mucho entrenamiento físico, hace cerca de 60 o 70 kilómetros diarios por las rutas sanjuaninas. No lo correrá con su entrenador, pero lo hará con una guía mujer, Josefina Vesi, “porque esta disciplina tiene que ser del mismo sexo ambos dos, no mixto” explicó María Jose.

A pesar de su discapacidad, ella está orgullosa y tiene la vida normal como todos. Su día empieza a las 5.30 horas y termina a las 21.30. Ella trabaja, entrena y disfruta de su amigos. Cuando tiene la posibilidad estudia, ella vive y disfruta. “Empiezo el lunes a las 5.30 de la madrugada, me levanto, voy a trabajar (entro a las 8.30 en la Legislatura). Salgo a las 12.30, me voy a entrenar hasta las 18.30, meriendo y me voy a mi casa. Así la mayoría de los días”, expresa María José.

Majo entrenando con Willi Quintero

Ella trabaja hace años en la Legislatura Provincial y está orgullosa de lo que hace: “Participo en el programa de simetría y participación. Estoy coordinada por Marcela Carranza. Mi trabajo en particular son las traducciones al sistema braille, por ejemplo la Constitución Nacional, Provincial, otros libros y también en la traducción del buffet que está en el edificio. Parte administrativa, en todo lo que me pidan hacer”.

Trabajando en la legislatura

María José, después de esta competición seguirá con el ciclismo, porque la apasiona “Me he encontrado yo misma con este deporte. Es un deporte revancha, porque tienes la posibilidad de apretar los pedales y pasar a la vanguardia”.