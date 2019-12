Ganó la fórmula de Riquelme y en San Juan la interna de Boca se prende fuego

Pasadas las 4 de la mañana de este lunes se realizó el último escrutinio en Boca y Ameal ganó con el 53 porciento de los votos, apabullando al oficialismo de Gribaudo que sacó el 30%.

La lista opositora tenía como principal impulsor a Juan Román Riquelme como segundo vicepresidente y al conductor y productor audiovisual Mario Pergolini como presidente primero, y desde que se conoció esta fórmula la disputa política por definir el destino de los hinchas xeneizes nunca dejó de jugarse con la pelota manchada. Fueron meses de polémicas y declaraciones de Angelici y Ameal, prohibiciones de propaganda política opositora en la cancha y en líneas generales el juego estuvo sucio tanto en las redes como cuan programa de televisión y radio del país.

Las elecciones finalmente pasaron y en San Juan hubo festejos y desilusiones. Pero no todo fueron halagos y salutaciones para la fórmula de Ameal. En la provincia las dos peñas que existen fueron por bandos separados. Se trata de "San Juan es Boca" comandada por Mauricio Bisut y de "Boca Pasión Sanjuanina" conducida por Armando Rosales, donde ambos estuvieron con comisiones distintas vontando en Buenos Aires. El ultimo se manifestó como allegado a la formula Ameal- Pergolini- Riquelme y aprovechó el momento para mandarle un saludito especial al presidente de Boca que se va este martes.

“Se terminó la discriminación que nos hicieron desde Bs. As. a la Peña más antigua de San Juan, que nunca tranzó con Angelici y Cia” dijo Rosales después de las elecciones en Buenos Aires. Del otro lado, el presidente de "San Juan es Boca" salió a cruzar a su colega y dijo que “estamos esperando saber que va a hacer el vende humo de Ameal, porque en el interior nunca hizo nada” dijo dejando en claro de que parte de la mecha se encuentra. Y agregó que “la peña de Rosales no tiene personería jurídica”. “No sé si eso es mafia o apriete, pero eso no se le ocurrió a Angelici, eso viene de antes por eso no entiendo las declaraciones de Rosales”. “Capaz que en su idioma no cumplir con las reglas que son iguales para todos sea una mafia, pero está claramente muy equivocado” sostuvo.

Ya en palabras previas tanto Rosales como Bisut había dado su opinión sobre las gestiones que tuvo Angelici y lo que se venía si ganaba Ameal. Sobre la postura de Riquelme, Bisutti dijo que "dentro de la cancha fue lo mejor que tuvimos, pero no puede dirigir nada y menos hacer política".

Algo que refutó el presidente electo de Boca, Jorge Ameal, en los festejos de este lunes por la madrugada destacando lo determinante que fue que Román haya integrado el trinomio de su lista. Pero en el bunker de Ameal sostenían que antes de la decisión del 10 de jugar políticamente, los números ya les daban a favor como para desbancar al oficialismo de la conducción de Boca.