Elecciones en Boca: ¿a quiénes votarán los bosteros sanjuaninos?

El próximo domingo los socios de Boca Juniors tendrán que elegir al sucesor de Daniel Angelici, quien dejará la presidencia tras ocho años de mandato. Hay tres opciones pero lo cierto es que la puja está entre la fórmula Gribaudo-Crespi y la lista Ameal-Pergolini-Riquelme. De acuerdo a los padrones que están pegados en el hall principal del club, son más de 82 mil los socios habilitados para votar, de los cuales 67 son de San Juan. La mayoría pertenece a la Peña Boca Pasión Sanjuanina y Peña San Juan es Boca, las dos únicas oficiales y que, a menos de 48 horas de las elecciones, ya se inclinaron por un candidato.

La peña con más antigüedad es "Boca Pasión Sanjuanina", fundada el 10 de diciembre de 2003 y dirigida por el reconocido doctor Armando Rosales. La misma está compuesta por 60 socios, de los cuales 40 son adherentes y 20 activos. De los 20, los únicos habilitados para sufragar, sólo viajarán 10 a elegir nuevas autoridades el próximo domingo. Todos, al igual que el presidente, brindarán su apoyo a la lista que tiene entre sus integrantes al máximo ídolo boquense: Juan Román Riquelme.

"El único dirigente que vino a San Juan fue Ameal. Con Angelici nunca pudimos dialogar, ni siquiera en Mendoza o cuando vino Boca a San Juan. Nunca hubo acercamiento. Nosotros buscamos quien le de su lugar al socio del interior y entendemos que Ameal apoyará justamente eso: que los del interior paguen el 50% menos que el de Buenos Aires, que vuelva a tener accesos a las plateas y un montón de actividades más", explicó Rosales a este medio.

Y agregó: "La gestión de Angelici desde el punto de vista del socio activo no ha sido bueno. Claramente en el plano futbolístico tampoco ha sido bueno tanto en la elección de los técnicos, es el caso de los `mellizos´ y Alfaro porque ninguno tuvo la características de dirigir a un club grande como Boca. Porque tener un equipo conservador no es de Boca. Y en cuanto a los jugadores no ha sido lo mejor, estuvieron mal asesorados. Hubo malas compras y malas ventas en los últimos 4 años. Hay cosas que no se perdonan, no sólo el trato al hincha sino también lo que pasó con River. Si bien es un partido de fútbol, la actitud y lo hecho por Alfaro no es distintivo del club".

Distinto ocurre con la "Peña San Juan es Boca", que preside Mauricio Bisutti, que viajará a La Ribera para apoyar cien por cien al oficialismo, es decir, a Gribaudo. En este grupo viajarán entre 15 y 20 personas de los 40 hinchas que están habilitados para votar.

"Va a ser una elección muy pareja. Nosotros puntualmente vamos con el oficialismo, porque Aemal nunca se preocupó por el interior y por San Juan. Por lo deportivo, depende de cómo lo tomés. No se ha ganado la Libertadores en los últimos años, pero no hay clubes en Sudamérica que tengan el superávit de Boca. Además, lo que se ha logrado con el básquet, voley y fútbol femenino es muy bueno. Ni hablar del complejo Ezeiza", explicó.

Sobre la postura de Riquelme, quien va con Ameal y en los últimos días tuvo declaraciones durísimas contra Angelici y compañía, Bisutti dijo que "dentro de la cancha fue lo mejor que tuvimos, pero no puede dirigir nada y menos hacer política".

Según publicó Clarín en el último relevamiento de CB Consultora, el trinomio Ameal-Pergolini-Riquelme posee un 47,1% de intención de voto entre los hinchas xeneizes y se posiciona como el principal favorito para las elecciones del domingo.

Aún estando todavía por debajo de la lista que se estima ganadora, la fórmula de Gribaudo y Crespi (34,2%) logró achicar la diferencia en más de seis puntos, respecto a la última medición realizada hace casi dos semanas por la misma consultora.