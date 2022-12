¡Tu cara me suena!: le cambiaron la foto de Wikipedia a David Beckham por la del Papu

Un crack en todo El insólito récord que logró Messi y que Maradona no consiguió

Es que el Papu, en la previa a los cuartos de final de la Albiceleste contra Países Bajos fue relacionado con David Beckham, leyenda del fútbol inglés y mundial. T odo comenzó en un stream en Twitch del Kun Agüero con Lionel Messi , que tuvo las presencias de Gómez, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Daddy. El jugador del Sevilla apareció rapado y diciendo que se cortó el pelo como el ex futbolista inglés.

https://twitter.com/porquetendencia/status/1600593923600224279 "Beckham":

Por comentarios sobre el corte de pelo del Papu Gómez pic.twitter.com/m3iVmpYZfG — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 7, 2022

Ahora en el Wikipedia de Beckham le cambiaron la foto por el Papu Gómez. La enciclopedia online, tiene la posibilidad que usuarios cambien la información de algún hecho, o como en este caso, una persona reconocida. Es por esto que alguien se animó y cambió la fotografía que mostraba al futbolista inglés.

El chiste, lamentablemente, no duró mucho y pocas personas del internet lograron verlos. Los que lo hicieron, no dudaron en sacarle captura o grabar videos para que el momento no se pierda. Mirá.