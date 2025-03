Julio Atencio, el vallista que con ingenio y habilidad mantiene vivo el legado de una práctica aprendida de su abuelo

image.png

La vida de Julio había tomado otro rumbo, hasta que en 2014 se quedó sin trabajo y tuvo que buscar una alternativa para lograr el ingreso necesario que mantuviera a su familia. “Yo me inicié desde niño en esto, pero cuando me quedé sin trabajo porque la gente decía que era grande para ser empleado, me la rebusqué y cree el emprendimiento”, asegura el vallista de 66 años que actualmente está instalado en Rivadavia, donde vive con su esposa y uno de sus hijos.

El emprendimiento lleva el nombre de su pueblo, el mismo que el de su abuelo. En cada anécdota que comparte lo recuerda y de cierta manera en sus palabras le agradece todo lo que le enseñó, ya que gracias a ello Julio logró encontrar no solo un trabajo, sino una vocación, pasión y un motivo para levantarse todas las mañanas, agarrar sus herramientas y crear desde lo que para algunos puede ser desperdicio maravillas que embellecen cualquier espacio.

Asegura que todas las maderas que trabaja son recicladas. Es naturaleza muerta que él mismo recoge de lugares permitidos por Ambiente para llevar a su taller y comenzar con el tallado. Sobre el tiempo que le demanda, señala que varía mucho no solo del tamaño y dificultad que presente la pieza, sino también de la madera y las distintas situaciones que se puedan dar en la marcha. “Ésta la estaba calando para tenerla lista hoy, pero se comenzó a agrietar, así que la tuve que remachar”, cuenta, mientras relata su secreto para que la madera tenga una segunda oportunidad y no termine en la basura o el fuego.

Gracias a su emprendimiento y su seriedad detrás del trabajo que realiza, forma parte de distintas ferias y muestras donde puede llegar con sus creaciones, tomar contacto con la gente y poder compartir sus saberes y su historia de vida.

“Me gustaría dejar una huella. Mi abuelo, por ejemplo, dejó una huella muy importante en Chucuma, en Valle Fértil, porque él hizo la cuneta que logró subir agua al pueblo. Sueño también con dejar un legado con mis artesanías. Trascender”, asegura Julio Atencio, un artesano carpintero de buena cepa.