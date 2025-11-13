jueves 13 de noviembre 2025

En San Martín

Mirá cómo avanzan las obras de iluminación sobre ruta Eva Perón

Se están colocando nuevas columnas de luminarias en el tramo que va desde calle Divisoria hasta Laprida, sobre la ruta Eva Perón.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Municipalidad de San Martín continúa ejecutando trabajos de mejora en el sistema de alumbrado público, con la colocación de nuevas columnas de luminarias en el tramo que va desde calle Divisoria hasta Laprida, sobre la Ruta Eva Perón.

image

Esta obra permitirá optimizar la visibilidad y la seguridad en una de las vías más transitadas del departamento, beneficiando tanto a los conductores como a los peatones.

Los trabajos se enmarcan dentro del plan integral de modernización del alumbrado público que impulsa la gestión de la intendente Analía Becerra, con el objetivo de mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los vecinos.

image
image
image
