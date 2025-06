La Forestal, el pintoresco e inclusivo brote de la danza folklórica

De momento, las clases impartidas son de danzas típicas y malambo, pero sería extraño que a corto y mediano plazo se suman más disciplinas en esta usina de costumbres y tradiciones argentinas.

“Para mí es muy importante estar al frente de esta escuela con mi compañero. Yo me recibí con 27 años pero recién hace 4 años que estoy realmente ejerciéndolo y la experiencia está siendo muy linda. Siempre he bailado, la mayor parte como alumna de alguna academia, así que ahora la verdad es que me siento orgullosa de poder ser profe y dar clases. Es algo que me apasiona y me gusta mucho“, comentó Laura, minutos antes de participar junto a sus chicos en la Peña del Día del Padre que cada año organiza la Agrupación Gaucha Juan José Güiraldes.

Actualmente cuenta con 18 alumnos, entre 4 y 24 años, quienes cada martes y jueves -de 19:00 a 21:00- se acercan al salón del Club Sol Naciente para aprender

Dentro de este centro formativo exista la posibilidad de presentarse a un examen que habitualmente se realiza en noviembre y que permite recibir un título habilitante para posteriormente impartir clases de las danzas aprobadas.

Uno de los grandes desafíos es reunir fondos para adquirir el vestuario, pero afortunadamente, según comentó la profe Aballay, “el grupo de padres acompaña a sus hijos en cada momento y se realizan rifas y otras actividades para recaudar la necesario”.

Además, ‘La Forestal’ cuenta con un bailarín destacado: Francisco, un chiquito con síndrome de down que vive la danza de una manera muy apasionada. “Es divino. Es adulto y niño a la vez. Es muy dulce y un gran bailarín. Siempre está atento para que todo salga bien”, indicó Laura, quien guarda gratos recuerdo de su pasado como alumna de la Academia Fuerte Argentino.