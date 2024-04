Lucas Quinteros, el relator de pueblo cordobés que se enamoró de Tudcum antes de conocerlo

Este sábado, en plena Semana Santa, todos los rincones San Juan tuvieron cientos de actividades para todos los públicos y gustos. Tudcum no se quedó atrás en las celebraciones y la Agrupación Arrieros de Los Andes llevó a cabo el XXIII Festival del Lazo, Doma y Folclore . Entre las personas que llegaron para hacer del festival un evento único y tradicional se encontraba Lucas Quinteros , joven de sangre cordobesa que desde el minuto uno confesó su amor por el lugar, la naturaleza y la forma en que el paisaje de cierta manera le recordaba su hogar.

IMG_9342.JPG

“A Tudcum lo venía siguiendo. Amigos y colegas relatores me habían hablado de este lugar, habían estado varias veces y lo que me llamaba la atención de todo lo que me contaban es la tribuna natural que ofrece este predio. Es un lugar en el que quería estar desde hace mucho tiempo y es un agrado estar acá”, comentó a Tiempo de San Juan.

Gracias a su oficio, ser relator gauchesco, Lucas ha recorrido varios lugares del país, muchos de ellos pocos conocidos por el turista habitual, pero en donde se respira cultura y tradición en todos sus rincones. El pueblo iglesiano forma ahora parte de esos rincones que anhelaba conocer y que disfrutó del primer momento.

IMG_9348.JPG

El arribo de Lucas a Tudcum fue el mismo sábado por la mañana, horas previas al inicio del festival. Tras conversar con los miembros de la agrupación y con algunos de los presentes, con su pilcha gauchesca y su voz clara con el canto de un pájaro, dio inicio a la primera competencia, que consistía en la Carrera de Tambores. Lucas estuvo acompañado por Daniel Flores en el relato, Pichón Paredes fue el encargado de las payadas y la animación quedó en manos de Jorge Pascual Recabarren.

“Representa algo lindo llegar a un lugar nuevo, y este lugar no tiene nada que envidiarles a otros. El calor de la gente se siente, se disfruta, y si se acompaña de un vino sanjuanino, mejor”, finaliza entre risas Quinteros, el dueño de una voz que recorre el país.