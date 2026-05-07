Con varios suplentes, River empata ante Carabobo por la Copa Sudamericana

Este jueves, desde las 21.30, River visita a Carabobo por la cuarta jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana. De cara a este partido y mirando de reojo el duelo del próximo domingo ante San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura, Eduardo Coudet guardará a casi todos los habituales titulares.

La lista de convocados mostró las intenciones de Coudet de cara a este encuentro. Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Tomás Galván se quedaron en Buenos Aires pensando en el partido ante San Lorenzo. Cabe remarcar que todos ellos, exceptuando al lateral derecho, fueron titulares en la derrota por 1 a 0 ante Atlético Tucumán.

Con respecto al once que paró el Chacho contra el Decano, Santiago Beltrán se mantiene en el arco. La defensa sufre dos modificaciones: ingresará Matías Viña por Marcos Acuña y el lugar de Lautaro Rivero será ocupado por el juvenil Facundo González, que sumará su segunda titularidad en Primera. Fabricio Bustos ocupará el lateral derecho, mientras que Germán Pezzella seguirá siendo titular.

En el mediocampo se mantendrá Maximiliano Meza, pero acompañado por Giuliano Galoppo y el joven Lucas Silva, que será titular por primera vez en su carrera. Durante la semana se especuló con la presencia de Kevin Castaño, pero el colombiano finalmente irá al banco de suplentes.

Más adelante, reaparecen dos que no venían teniendo muchos minutos: Juan Fernando Quintero y Santiago Lencina. Ambos serán los encargados de enlazar el mediocampo con el único punta, que será el juvenil Joaquín Freitas.

La formación de River vs. Carabobo, por la Copa Sudamericana

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Facundo González, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Santiago Lencina. DT: Eduardo Coudet.