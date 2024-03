Con miras a los Juegos Olímpicos, el sanjuanino Thomas Castañeda compite en Miami

Para concretar objetivos importantes, Thomas acaba de finalizar una pretemporada en la altura de la ciudad de Zacatecas, en el campamento de altura, a dos mil seiscientos metros sobre el nivel del mar. Desde Guadalajara el deportista cuenta que “hace dos semanas que bajamos de Zacatecas a esta ciudad, que está a 1700 metros; estuve preparándome para el Panamericano. El 25 de febrero tenía pensado correr un triatlón en Cuba, al que no llegué por cuestiones presupuestarias, pero sí estaré en Panamericano, que se corre en Miami este fin de semana y hacia donde estaré viajando este miércoles para competir el viernes. Ese día se corre en categorías Elite y Sub23 en distancia estándar, 1500 metros de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de pedestrismo".

Y agregó que "me siento muy bien físicamente, siento que los entrenamientos que he realizado me han dado buen resultado, pues estoy teniendo buenas sensaciones y voy con la intención de representar a Argentina lo mejor posible; correré en Sub23, con el número 56".

Sobre las futuras competiciones, Thomy comentó que: "Después de este Panamericano tengo pensado correr una copa continental en la ciudad de La Paz, México, que se disputa el fin de semana del 16 y 17 de marzo.

Hay muchas competencias donde se puede ir logrando posicionarse mejor en el ranking, pero la mayoría son en ciudades lejanas y el tema económico es determinante para poder estar, pero seguiremos haciendo el esfuerzo gracias a mi familia que hace un gran sacrificio para apoyarme. Para los Juegos de Paris he quedado lejos, por falta de competencias, por lo que el objetivo es trabajar para el 2028, donde buscaremos estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles”.

Castañeda Maldonado tiene un calendario tentativo de competencias para este año:

08/03 - Panamericano (Miami) Estados Unidos

16/03 – Americas Triathlon (La Paz, México)

28/04 - Sudamericano (La Guaira) Venezuela

04/05 - Copa América (Calima) Colombia

19/05 - Copa Mundo (Huatulco) México

08/06 - Copa América (Ixtapa) México

23/06 - Copa América (Punta Cana) México

24/08 - Copa América (Edmonton) Canadá

07/09 - Copa América (Santa Marta) Colombia

20/10 - Copa Mundial Final (Málaga) España

27/10 - Copa Mundo (Brasilia) Brasil

03/11 - Copa Mundo (Viña del Mar) Chile