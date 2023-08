¿Cómo sigue el diputado Juan José Chica?

Cuando pasaron más de dos semanas desde que sufrió una importante descompensación que obligó a que lo internaran en terapia intensiva, el diputado provincial Juan José Chica no presentó mejoras en los últimos días, según informaron desde su entorno familiar.

Los médicos continúan haciendo maniobras para sacarle la asistencia respiratoria, lo que no se ha podido lograr. Según se supo la semana pasada el dirigente de Luz y Fuerza y presidente de la Federación Ciclista de San Juan despertó y permanece estable, no obstante no hay evolución en su cuadro de salud que permita sacarlo de terapia intensiva.