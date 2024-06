Búsqueda de Loan: se conoció el video que muestra al sanjuanino en Chaco la noche siguiente a la desaparición

Loan Danilo Peña lleva 13 días desaparecido. Durante el fin de semana, la investigación dio un drástico giro y se convirtió en un posible caso de trata de personas . Ahora, se conocieron los videos de lo que hicieron María Victoria Caillava y el sanjuanino Carlos Pérez , la ex funcionaria municipal detenida y su marido, capitán de navío retirado —los principales acusados— la noche siguiente a la desaparición del niño. Viajaron de Corrientes a Chaco y fueron captados por las cámaras del lugar donde se alojaron.

Loan desapareció el jueves 13 de junio cuando salió junto con Benítez, Millapi y Ramírez a juntar naranjas tras un almuerzo en la casa de su abuela, del que participaron Caillava y Pérez. El viernes 14 de junio, el matrimonio salió del municipio a bordo de su Ford Ka rojo —el vehículo en donde las pericias realizadas con perros arrojaron un resultado positivo de la presencia del niño—, con destino a Resistencia, Chaco. Según la principal hipótesis de la Justicia, hasta allí habrían llevado a Loan.

De acuerdo con los videos difundidos en las últimas horas, esa noche Caillava y Pérez llegaron cerca de las 22.05 al departamento que alquilan en la capital chaqueña, ubicado en la calle Necochea al 915. Estaban acompañados por Brisa, la hija adoptiva de Pérez.

Las cámaras de seguridad del lugar pudieron captarlos al ingresar. Llevaban bolsos, mochilas y una conservadora plástica. Los tres pasaron la noche en el lugar y, al día siguiente, salieron minutos antes de las 7, con el equipaje que habían llevado.

El departamento fue allanado por la Policía de Chaco y la DUOF Resistencia de la PFA, pero el can que participó del procedimiento no detectó rastros de Loan. En simultáneo, se realizó un operativo similar en una vivienda ubicada en el Pasaje Humaitá al 1300. Como resultado, se secuestraron armas, celulares y dinero, así como también el contenido de las cámaras de seguridad, que encabeza esta nota.

La causa ya pasó al fuero Federal. Pese a que los detenidos están acusados por el delito de captación con fines de explotación, no se descarta ninguna línea investigativa.

Para los fiscales de Goya, Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo, mientras los niños jugaban, Loan fue separado del resto y llevado nuevamente a la casa. Allí los esperaban Caillava y Pérez, quienes participaron del almuerzo y se habían retirado con la excusa de ir a ver el partido de River. De inmediato, el nene fue subido a una camioneta Ford Ranger de color blanco, propiedad del matrimonio, y trasladado hacia el pueblo de 9 de Julio donde fue pasado a un Ford Ka de color rojo en el que se sospecha que fue llevado a Resistencia, Chaco. Esto fue lo que elevaron a la Justicia Federal.

Sin embargo, el fiscal Mariano de Guzmán, con la asistencia de la PROTEX, el ala de la Procuración que investiga delitos de trata, encabezada por los fiscales Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, estudia la chance de investigar la causa “desde cero”, con todas las posibilidades, entre ellas, que a Loan lo hayan captado no para explotarlo sexual o laboralmente, sino para matarlo, o que lo hayan matado en el curso de su secuestro.

Esta nueva idea no obedece a una pieza de evidencia. La trata, desde ya, tampoco está descartada. Sin embargo, la PROTEX, hasta ahora, todavía no cuenta con ninguna prueba de las producidas por Castillo y Barry que apunte a un hecho de trata de personas, ya que las pericias realizadas en los teléfonos celulares —en las que se basaron Barry y Castillo para su imputación— no se encuentran dentro de los documentos que fueron enviados a la PROTEX. La investigación continúa y las autoridades trabajan a contrarreloj para dar con el paradero del niño.