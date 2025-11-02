domingo 2 de noviembre 2025

Tiempo de cocinar

Los maravillosos beneficios que tiene el jugo de zanahoria y cuál es la receta fácil para hacerlo en casa

Una alternativa natural y nutritiva para cuidar tu cuerpo, con una receta rápida para preparar un buen vaso de jugo de zanahoria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El primer paso es sencillo: lavá y pelá tres zanahorias medianas, cortalas en trocitos para facilitar el licuado. Con estos simples pasos podés tener un vaso de jugo fresco en casa.Es una bebida refrescante, ideal para hidratarse de forma saludable.

Qué beneficios tiene el jugo de zanahoria y cuál es la receta fácil para hacerlo en casa

En segundo lugar, la respuesta: el jugo de zanahoria sí tiene efectos positivos para la salud porque aporta una buena dosis de vitaminaA, betacarotenos y minerales, que pueden ayudar a la vista, a la piel y al sistema inmune.

¿Por qué conviene incorporarlo?

  • Aporta antioxidantes como el betacaroteno, que ayudan a proteger las células.
  • Favorece la salud visual gracias a la vitaminaA.
  • Colabora con la piel al ser nutritivo y fácil de absorber.
  • Es una bebida refrescante, ideal para hidratarse de forma saludable.

Cómo prepararlo rápido

  • Lavá y pelá tres zanahorias medianas.
  • Cortalas en trocitos y ponelas en la licuadora.
  • Añadí un vaso de agua fría (o leche vegetal si preferís).
  • Opcional: agregá el jugo de medio limón para un toque ácido y hielo para refrescar.
  • Licuá hasta que quede homogéneo y serví inmediatamente.
