ANSES para un bono especial de $50 mil: los detalles

Dado que la medida está en elaboración aún se desconoce el monto que se pagará. Una versión aún no confirmada indica que serían tres pagos de $16.500, con lo que el total estaría cerca de los $50.000.

La medida que elabora el Gobierno para el pago de un bono especial apunta a al menos 2 millones de personas en situación de vulnerabilidad.

La idea es asistir al universo de trabajadores de la Economía Popular que hoy no está incluido en los programas sociales. Se trata de personas que están en la informalidad, sin hijos (no cobran AUH ni Tarjeta Alimentar) y no ingresaron al Potenciar Trabajo.

Bono para jubilados de ANSES

Los haberes de los jubilados y pensionados que formen parte del Instituto de Previsión Social (IPS) serán impactados por un aumento que se actualizó en el último tiempo, aunque no cobrarán el bono de $ 7000.

Anteriormente, se trataba de un ajuste del 14% y ahora pasó a ser del 24%. Esto se debe a que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires llevó a cabo un nuevo acuerdo salarial con los trabajadores en relación de dependencia.

La modificación cambiará directamente los ingresos de los pasivos y de esta forma van a poder mantener un equilibrio con respecto a la inflación creciente que se registró en los últimos meses.

Vale recordar que las entidades gremiales ya habían reclamado en varias instancias un ajuste paritario.

El motivo principal es que la suba de precios pasó por encima de las cuotas que fueron establecidas en el acuerdo pasado que era el siguiente:

Marzo: 16%

Mayo: 10%

Julio: 10%

Septiembre: 14%

Diciembre: 10%

Debido a que el porcentaje se encuentra debajo del proceso inflacionario, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires fijó el ajuste adicional del 10%.