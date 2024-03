Un conductor de Telefe se separó y lo acusan de haber engañado innumerables veces a su pareja: "Él es un pirata"

“Fueron novios, se separaron, quedaron como amantes en esa nebulosa en la que se empantanan dos que no pueden cortar y cada tanto tienen encuentros íntimos y ahora rompieron para siempre. Ya ni roce hay, nada, ni van a volver”, arrancó diciendo Rodrigo Lussich.

Y agregó: “Están separadísimos. No va más eso. Ya está, ya fue, ni un roce queda”.

Paula Varela remarcó que el culpable de la separación fue Leuco: “El primero que no quiso fue él. La boludeó. Y ella se cansó y ahora es la que no quiere saber nada con volver. Se terminó la buena onda. Ellos estaban conviviendo, después se fueron a vivir cada uno a su casa, pero cada tanto... eran como amantes. Tenían relaciones. Ahora ni eso, cortaron todo contacto”.

Lussich interrumpió a su panelista para agregar: “En un momento la quisieron remar, pero no funcionó y ya está, listo, ¡se acabó todo! ¡Al pedo! Cuando no tenés hijos no sirve remar. El amor no es remo ni sacrificio, es otra cosa, es ganas de estar y pasarla bien y acá evidentemente no había ganas”.

Nancy Duré no dudó en apuntar directamente contra Diego: “En concreto, Leuco la canchereó. Quería dominar la relación, imponerse, establecer los tiempos, y ella es una mujer de carácter y de muy fuerte personalidad. Ella en un momento esperaba algo más de él, que concretara, y la realidad es que él fue y es un pirata. ¡Un pirata! Digamos las cosas como son, chicos, por favor”.