Minería en San Juan: sector político alerta sobre riesgos de un decreto y pide cambios

Crítica

Avelin considera que San Juan, como provincia con alto riesgo sísmico y semidesértica, debe priorizar la preservación de su recurso vital: el agua. Sin embargo, critica que el decreto “permite que un funcionario decida si invita o no a organismos técnicos especializados a participar en la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que podría tener graves consecuencias para el medio ambiente y la salud de los sanjuaninos”.

El líder del partido sanjuanino destacó la importancia de que, en San Juan, organismos como el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el Instituto Nacional del Agua, el INTA y las universidades participen en la evaluación de impacto ambiental, ya que son especializados en evaluar el impacto sísmico y del agua. “La falta de participación de estos organismos podría llevar a una falta de rigor en la evaluación de los proyectos mineros y sus impactos ambientales”, indicó en redes sociales que han sido reposteadas por la hermana del titular de la Cruzada, Nancy Avelin.

El gobierno de San Juan ha sido criticado por priorizar los intereses de las empresas multinacionales sobre los de la provincia y sus habitantes. Avelin considera que el decreto es un ejemplo de esto, y que el gobierno debe enmendar esta decisión normativa para proteger el futuro de la provincia y sus recursos naturales.

El ex intendente de Capital y lider de la Cruzada participará de las elecciones legislativas nacionales del 2025, aunque no se sabe si apoyará al gobierno nacional. Conoce a Javier Milei desde el 2021, cuando concurrió a uno de los primeros actos masivos del León libertario. Pero luego, para las elecciones provinciales y municipales del 2023, Avelín definió no formar parte de los partidos que apoyaron a Milei en la pelea por la presidencia.

El decreto

El decreto 007-2024 unifica en un solo marco normativo los procedimientos para la presentación y evaluación de los Informes de Impacto Ambiental (IIA), abarcando sus tres etapas: Prospección, Exploración y Explotación, con actualizaciones bianuales.

El decreto también optimiza el funcionamiento de la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM), a la que se le asigna la evaluación de proyectos grandes y medianos.

Los proyectos de menor envergadura quedarán a cargo del área técnica de la Dirección de Evaluación Ambiental Minera (DEAM), permitiendo una atención especializada y un uso eficiente de los recursos.

Roberto Moreno, secretario de Gestión Ambiental y Control Minero indicó: “En pocas palabras, lo que se hace es cambiar la comisión de evaluación interdisciplinaria, se reduce la cantidad de miembros sin dejar la rigurosidad de los aspectos ambientales.

“San Juan es una provincia con alto riesgo sísmico y semidesértica, con escasa dotación de agua. Es deber ineludible del actual gobierno preservar nuestro recurso vital que es el agua ante el inminente avance de estos grandes emprendimientos mega mineros que la ponen en riesgo”, señaló Avelin.