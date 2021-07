¡Marche un aplauso!: conocé al joven policía sanjuanino que se la jugó con su canto en La Voz

Este domingo por la noche, quienes veían "La Voz" pudieron disfrutar del talento de un joven sanjuanino, que se subió al escenario para interpretar una chacarera. Su nombre es Andrés Cantos.

Andrés tiene 25 años. Está en pareja hace 8 con su fiel compañera, Gisela Montesino, con quien se casó y además se convirtió en padre del pequeño Vitto hace 1 año y medio.

Hace casi 5 años comenzó un nuevo camino en su vida, el de ser policía. "Hace más o menos 4 que estoy en la Banda de Música de la Policía de San Juan. Los primeros pasos de la carrera los di en la Comisaría 25 y luego de 8 meses aproximadamente me trasladaron a donde estoy ahora", dijo a Tiempo de San Juan el agente.

"Yo hice el curso de la policía porque siempre veía los desfiles y me decía `yo voy a ser policía porque quiero estar en la Banda de Música´ y gracias a Dios se me viene dando todo muy bonito", agregó.

Pero Andrés lleva casi toda la vida disfrutando de su pasión: la música. "Desde los 7 años canto y toco la guitarra. Cuando ingresé a la Banda de Música empecé a estudiar el Fliscorno Contralto, me enseñaron a leer música, partitura, a innovar un poco más en la carrera musical", dijo.

Acerca de la música reflexionó que "de muy chico siempre he cantado folclore, quizás sea porque en mi familia siempre se nos inculcó eso, pero ya de más grande me fui abriendo un poco más. Escucho toda clase de música, me gusta más lo romántico. Me siento cómodo cantando folclore, me gusta destacar siempre que si te sentís músico o cantante no te tenés que poner límites al cantar cualquier género musical".

A lo largo de su vida, tuvo su paso por varios escenarios: "Desde chico cantaba con mi hermano Hugo, éramos el `Dúo Los Cuyunches´, el nombre nos lo puso Jorge Pascual Recabarren en el año 2009, cuando presentamos el disco de nosotros, éramos chicos. En el año 2013 ganamos en el Festival de Laborde como dúo vocal. Canté hasta el 2015 con mi hermano y ya nos empezamos a distanciar por cuestiones laborales y personales, y nos desunimos finalmente. Ya luego ingresé a la Policía".

SU PASO POR LA VOZ

Este domingo, el sanjuanino desplegó su canto ante el jurado del reconocido programa de canto argentino, integrado por Lali Espósito, Mau y Ricky Montaner, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner.

A Andrés lo acompañaron sus padres: "Estaban ellos dos apoyándome. Gracias a Dios que pude llevarlos, me hubiese gustado llevar a mi mujer e hijo pero por protocolo no se pudo".

Andrés y sus padres, en la previa

Sobre su actuación, el policía explicó que "canté la chacarera `Estrella Fugaz´, del Chango Nieto. Las expectativas eran tratar de quedar seleccionado. A estos reallitys siempre los he tratado de tomar como un atajo artístico ya que para mí es eso, porque nos ayuda a crecer. Creces de la misma manera, mientras seas constante con tu trabajo o tu dedicación con la música".

Aunque no fue elegido por el jurado luego de su actuación, Cantos reflexionó que "después de que termina tu audición a ciegas hay un repechaje, quizás me llamen o no, quizás me dan otra oportunidad o no, igual me quedo con esta sensación hermosa que tengo porque más allá del resultado lo importante es llegar ahí".

