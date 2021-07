Video: un policía, el segundo sanjuanino en llegar a La Voz

San Juan tuvo este domingo un nuevo representante en La Voz. Se trata de Andrés Cantos, un policía de la provincia que se subió al escenario del reallity musical del momento para interpretar Estrella Fugaz.

Andrés, tiene 23 años, es de La Bebida, Rivadavia, y es hijo del reconocido cantante sanjuanino Abelino Cantos. Está en la banda de música de la Policía y tiene gran experiencia sobre los escenarios: participó de la Fiesta del Sol y llegó hasta Cosquín.

Respecto a su actuación, al jurado, compuesto por Lali, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner, y Mau y Ricky, le gustó la chacarera, pero no les alcanzó como para darse vuelta y elegirlo para que siga dentro del certamen.

"Me gustó mucho que traigas el folclore al escenario. Faltó matices y afinación, producto tal vez de los nervios. Me gustó mucho lo que hiciste, no alcanzó para darme vuelta, pero me gustó mucho", dijo la Sole.

Reviví su actuación:

Magalí, la primera sanjuanina en La Voz

Magalí Aciar, una joven rawsina que trabaja de moza, fue elegida este viernes por el jurado que integra Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, los hermanos Mau y Ricky, y Lali Espósito.

La joven de 23 años interpretó "Hasta la raíz", canción de Natalia Lafourcade. Acompañada de su papá y su hermano, con un timbre de voz muy especial, la sanjuanina se llevó todas las miradas y aplausos.