Para no lamentar más muertes: consejos para cuidarse del monóxido de carbono

Este martes San Juan amaneció con la triste noticia de tres muertos, aparentemente a causa del monóxido de carbono que les jugó una mala pasada en un departamento de Capital. El frío no da tregua a los sanjuaninos y es importante a la hora de calefaccionar el hogar y otros lugares cuidarse.

Para esto, el titular del Consejo de Profesionales de Higiene y Seguridad en el Trabajo San Juan, Eduardo Ibiza, en diálogo con Radio AM1020 recordó algunas recomendaciones que son de alta difusión en épocas de bajas temperaturas pero que ahora cobran más relevancia a la hora de prevenir desgracias.

-Los locales o casas que tengan calefacción por gas natural deben procurar que las instalaciones se hagan con personal matriculado.

-Revisar a diario que las ventilaciones sean las correspondientes, que no estén obstruidas.

-No todas las viviendas tienen gas natural. El uso de carbón requiere aún más ventilación, y que no se lleve a las habitaciones para dormir. Igual pasa con los leños.

-Tener en cuenta que las hornallas y horno para calefaccionar consumen más oxigeno que otros artefactos.

-Los calefactores que están preparados para uso más seguro son los de tiro balanceado, pero si no es tan necesario se sugiere apagarlo durante la noche. En todos los casos, procurar ventilar.

-Siempre es recomendable la ventilación, incluso si lo que está prendido es el piloto del calefactor.

-Existen detectores de monóxido en el mercado que sirven para tomar precauciones.

-Como se acostumbra antes del verano con aires acondicionados, es importante que antes de la temporada invernal se llame a profesionales para revisar calefactores y válvulas de gas.

-Si tenés dudas podés asesorarte gratuitamente en el Consejo: llamando al 2644267061, por mail a info@consejohst.org o por redes sociales buscando Consejo Profesional de Higiene y Seguridad en el Trabajo de San Juan.

Los síntomas de intoxicación con monóxido son:

Dolor de cabeza

Sensación de mareo y/o desmayo

Falta de aire

Náuseas y/o vómitos

Decaimiento, falta de fuerza, somnolencia

Ante la aparición de síntomas salir al aire libre, ventilar el hogar y ir al centro de salud más cercano. Al monóxido de carbono se lo llama el asesino invisible porque no tiene olor, o tiene color, no tiene sabor, no irrita los ojos ni la nariz.