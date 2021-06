El ranking de los errores más comunes de los sanjuaninos a la hora de calefaccionarse

Comenzaron las bajas temperaturas y con ello la forma en que las personas buscan cómo calefaccionar el hogar. Desde un brasero, estufas halógenas o cualquier calefactor, una mal funcionamiento conlleva a un desencadenante fatal: una intoxicación. Esto fue lo que sucedió en el complejo de departamentos del Centro Empleados de Comercio, donde fallecieron tres personas.

En este marco Tiempo de San Juan habló con diferentes gasistas de la provincia para ver cuáles son las fallas que tienen los sanjuaninos y por lo cual se producen hasta muertes por el "asesino silencioso". Previo a la trágica muerte de tres personas en un consorcio de Capital, en los días previos se registraron otros hechos de intoxicación.

- No hay ventilación

Estos profesionales manifestaron que cuando van a las viviendas observan que no tienen o tapan las rejillas de ventilación. Esto es un factor mortal en el caso de una pérdida, porque además con las bajas temperaturas las personas cierran hasta las ventanas.

- Poco o nulo mantenimiento a equipos

Es otro de los factores. "Hasta que no encienden más o no sale una llama o se rompe todo, no contratan el servicio", explicó uno de los gasistas. "La mayoría de las personas te llaman cuando empieza el frío, esperan hasta el último momento para hacer una revisión de las instalaciones en la vivienda y a veces es muy tarde", comentó otro.

- Mala instalación

Hay personas que por abaratar costos compran un artefacto de calefacción y como tienen algo de idea en la instalación lo hacen ellos mismos o algún familiar. Pero si está mal hecho "queda una pérdida y no se dan cuenta, pasa desapercibido hasta que se produce la intoxicación, o si sienten olor a gas recién ahí nos llaman", dijo uno de los gasistas.

- No gastar tanto

Las personas eligen los aparatos de calefacción más baratos, que puedan pagar en función de su economía, pero a veces resultan ser los más peligrosos, sobre todo si no hay una correcta ventilación en el hogar. "Lo ideal es que tengan tiro balanceado", analizó un gasista.