La bebé sanjuanina cuya madre falleció por Covid-19 no tiene el virus, ¿cómo sigue su salud?

El caso de la sanjuanina Karen Luna, la joven embarazada que murió por coronavirus, fue uno de los más conmocionantes para la provincia porque la fallecida tenía solo 24 años y faltaba poco para que diera a luz a su hija Zamira. La chica era vecina de Albardón y su bebé nació con seis meses de gestación (26 semanas), pero no se sabía a ciencia cierta si había contraído el virus o no. Fue el pasado 16 de mayo cuando llegó a este mundo la pequeña por cesárea y desde entonces permanece internada en el Área de Neonatología bajo estricta observación. En tanto que su madre lamentablemente falleció a las horas de dar a luz sin poder conocer a su hija. Su caso fue el de la primera sanjuanina embarazada que murió por coronavirus.

Por otra parte, la madre de Karen, Mariela Luna, también estuvo en aislamiento por ser contacto estrecho de su hija, pero incluso así nunca le perdió pisada a los avances de su nieta. Hace poco recibió el alta médica y desde entonces visita constantemente a su familiar aguardando con paciencia el momento donde reciba la tan ansiada alta definitiva. Todavía falta mucho para eso, pero de manera reciente se confirmó una muy buena noticia. Y es que la pequeña "no está enferma de coronavirus porque le hicieron los exámenes y le dio negativo", contó con una felicidad que le quebraba la voz la mujer a Tiempo de San Juan.

De todas maneras aclaró que "su estado de salud sigue siendo reservado y seguimos rezando por ella, porque todavía falta mucho para que reciba el alta y de momento los médicos nos informaron solo que está estable", afirmó Mariela Luna. Y agregó que "la niña ya no está con oxígeno y está en una sala común, lo que si nos haría falta son los pañales para prematuros que son caros y de momento no podemos pagar".

El caso

Karen Luna fue la primera mujer embarazada que murió por Covid-19 en la provincia y encendió las alarmas por la corta edad que tenía la chica. En otra nota de Tiempo de San Juan, la madre de la joven contó que su hija había estado internada porque era diabética desde los 8 años y necesitaba ser monitoreada antes de dar a luz. A los días Karen contrajo el virus en algún lugar que se desconoce y quedó en observación en el Rawson.

Luego, un sábado 15 de mayo, le realizaron la cesárea de urgencia porque tenía la presión alta y al día siguiente las autoridades informaron que la chica estaba muy grave. Pidieron la presencia de un familiar en el nosocomio y se presentó Mariela Luna. Cuando llegó le informaron que su hija había fallecido luego de salir de la operación y que su nieta luchaba por su vida.