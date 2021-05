El dramático relato de la madre de la joven embarazada que falleció: así fueron sus últimas horas

Por estas horas lo único que Mariela Luna quiere es conocer a su nieta Zamira. La beba, que nació por cesárea el sábado por la noche, pesa 1.500, está internada en Neonatología del Hospital Rawson, y es todo lo que le queda de su hija Karen.

La joven de 24 años estaba bien hasta el sábado, que fue ingresada para una cesárea de emergencia, tenía covid pero, según contó Mariela, "estaba bien, solo un poco congestionada".

"Me llamó y me dijo: Mami ya me bañé y estoy lista, me están por meter al quirófano, estoy esperando", aseguró la mujer. Esa fue la última vez que Mariela pudo hablar con su hija Karen ya que la siguiente noticia se la dieron el domingo. Karen había entrado en paro y falleció.

La chica de 24 años es la primer mujer embarazada con Covid que muere en San Juan y encendió las alarmas. Su mamá, contó a Tiempo de San Juan cómo fueron los últimos días de Karen y asegura que no tenía más que una congestión.

"Ella había estado internada una semana antes, unos diez días antes porque como es diabética tenían que hacerle un montón de controles, estaba estabilizada y bien", relató.

El lunes 11 de mayo, Mariela acompañó a su hija al Hospital Rawson porque ahí la examinarían para chequear que el embarazo avanzara bien. Por la diabetes que Karen padecía desde los 8 años, era muy importante que estuviera monitoreada.

"Yo la acompañé y la dejé bien y me fui a trabajar a la casa donde limpio. Como a las 5 de la tarde llegué a mi casa y ahí vi que Karen no estaba, le llamé y me dijo que nunca se pudo ir del hospital porque se había desmayado y la habían dejado internada", relató Mariela.

Lo único que alcanzó a hacer la mujer es darse una ducha y se fue hasta el nosocomio a acompañar a su hija.

La joven tenía una congestión y por eso le realizaron un hisopado que salió positivo y tuvo que ser aislada.

"Recién el jueves o viernes le dicen que era positivo", comentó Mariela. El sábado fue su propia hija la que le llamó para decirle que la iban a operar, le iban a hacer una cesárea de urgencia porque tenía la presión alta.

Esa noche, nació Zamira pero Karen quedó mal. El domingo, según le manifestaron a Mariela desde el hospital, le llamaron y le dijeron que su hija estaba muy grave.

"Me llaman y me dicen que vaya, que ella estaba muy mal y cuando llego me entero que ya había fallecido", se lamentó la mujer.

Zamira, sigue en neonatología porque nació nada más que con 26 se manas de gestación. Su mamá Karen pidió verla cuando salió de la cesárea pero no pudo hacerlo y murió sin conocerla. Mariela, estuvo aislada hasta este martes porque estuvo en contacto estrecho con su hija y tampoco pudo conocer a Zamira.

"Lo único que quiero es tenerla conmigo para poder empezar de nuevo. No necesito nada, solamente a mi nieta", concluyó.