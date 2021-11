Cómo les fue en San Juan con el control de precios de alimentos

A mediados del mes pasado comenzaron las reuniones entre el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y los empresarios de alimentos del país para acordar congelar los precios de varios productos al 1 de octubre hasta el 7 de enero del 2022. Al no llegar a un acuerdo, el congelamiento se dio por medio de una resolución emitida el 20 de octubre.

A casi 20 días de la implementación del congelamiento, desde la Dirección de Defensa al Consumidor destacan la buena predisposición de los empresarios sanjuaninos para adecuar los precios y cumplir con lo que dicta la resolución. “Los mayoristas locales se han adherido y si bien hemos detectado algunos productos sin el precio congelado, son los menos, e inmediatamente identificada esta situación se ha hablado y no ha habido problema en adecuar los precios”, resaltó Daniel Pérez, subdirector de Defensa al Consumidor.

También destacó que hasta el momento no han recibido denuncias ni quejas por violación al acuerdo de precios, lo que permite realizar un balance positivo de la implementación de le congelamiento en la provincia.

La única falla que han detectado es que aún no hay folletería que identifique los productos que forman parte del congelamiento, pero Daniel destacó que, a pesar de ello, si uno controla el precio con el listado emitido desde Nación, no solo coincide, sino que en algunos supermercados y cadenas incluso el costo es menor.

Los controles no solo continuarán en el Gran San Juan, sino en los departamentos alejados. Esto es debido a que hay almacenes y supermercados en el interior de la provincia que realizan la compra de mercadería en mayoristas locales en donde rige el congelamiento, y en el caso de ser así, no deberían incrementar el costo del producto. Si detectas algún producto que no respete el valor del acuerdo, se puede hacer el reclamo correspondiente a los números de Defensa al Consumidor 4306405 o al 0800-333-3366.