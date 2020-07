La mítica foto que destapó un debate sobre un asesinato en San Juan

"Esta es una fotografía de mis abuelos Aldo Cantoni y Rosalina Plaza. La que esta parada al costado es mi tía abuela Isolina. Fue tomada en Jáchal alrededor de 1924", posteó Andrea Cantoni en el grupo de Facebook San Juan Antiguo, describiendo una imagen que es una joyita histórica, porque muestra al ex gobernador de San Juan posando al lado de una moto sidecar en la que parece una postal inédita por ser del álbum familiar cantonista. "Amo esta foto, porque refleja el espíritu aventurero de mis abuelos!!!", indicó la orgullosa nieta.

La imagen generó mucha repercusión entre los usuarios del grupo y entre los múltiples comentarios apareció gente cuyos antepasados tuvieron relación con Aldo Cantoni, al menos es lo que aseguraron. Se leían varias consideraciones sobre la importancia de "Los Machos" y hasta de elogios a la belleza de Rosalina, cuando apareció un usuario llamado Augusto Carrizo, que tiró una bomba: "Dejen de ser obsecuentes con estos Cantoni...porque parece que no tienen memoria...!!!". Ahí se desató un debate que se centró básicamente entre Andrea y Augusto. No era para menos: en uno de sus primeros posteos, tras ser invitado por otros usuarios a explayarse sobre el porqué de sus acusaciones, Carrizo lanzó: "Tu abuelo fue quien mato a mi abuelo ..por ciertooo!!!".

Como en una novela, se fueron dando las reacciones. Andrea lo cruzó al instante: "quién era tu abuelo? Tenes pruebas? Porque si no es así, estás incurriendo en un delito, por injuriar públicamente a una persona!!!". Él le respondió: "En fin... ya nada puede cambiar la historia...!!!". Ella le retrucó, queriendo saber más: "en qué circunstancias? Porque mi abuelo sufrió varios atentados contra su vida, de los cuales, gracias a Dios, salió ileso. Pero sé que en algunos murieron sus atacantes!!!". Y ante el silencio de Carrizo apeló: "no seas cobarde y hacete cargo de tus palabras!!!". Por momentos, se convirtió en un monólogo, con ella indagando, sin respuestas del ocasional atacante. Ya era una batalla entre nietos.

"Mi abuelo nunca estuvo preso, así que si mató a tu abuelo fue en defensa propia. De lo que deduzco que el asesino, posiblemente era tu abuelo!!!", lo increpó la descendiente de Aldo.

Y él reaccionó: "claro, sos muy buena argumentando..!!!". Y ella: "No argumentó, esclarezco!!! Porque todavía no nos contaste en qué circunstancias murió tu abuelo!!! Y de ninguna manera voy a permitir que ensucies su memoria!!!". Y él: "igualmente vos seguro sos buena persona ...y lo que digo ..es sin animo de ofenderte a vos...!!!". Y ella: "yo soy buena persona, pero si me ofendes, y mucho, porque estás ensuciando la memoria de mi abuelo, que fue una persona extraordinaria!!! Así que insisto en saber en qué circunstancias murió tu abuelo, y quién era!!! es de cobardes, tirar la piedra y esconder la mano!!!". Y él: "bue cobarde y traidor era tu abuelo...!!! Está claro que a vos te contaron otra historia que no es la verdadera...en fin ya esta todo es cosa del pasado". Y ella: "contame tu versión y veremos quién tiene razón, porque hasta ahora, lo único que hiciste es criticar sin contar como y en qué circunstancias murió tu abuelo!!! Algo tendrás que ocultar!!!". Y otra vez ella: "no creo que fuera tan cobarde, si su apodo era “MACHO CANTONI “, pienso que el cobarde y traidor era tu abuelo!!!". Silencio desde la esquina de los Carrizo.

Como referís de ocasión aparecieron otros usuarios, indicando que el fin de la página de Face es rememorar a través de objetos, fotografías, anécdotas, la historia de la provincia, pidiendo que todos sean respetuosos. Pero ningún "por favor" podía apagar el fuego cruzado.

Aparecieron terceros involucrados: "mi abuelo materno fue uno de los militantes de los Hermanos Cantoni, cada vez que lo necesitaban, lo convocaban, porque no se arrugaba ante nada. El era oriundo de 25 de Mayo y vivía en Caucete, su nombre era Francisco Arancibia y le decían Pancho!, apuntó un tal Hernán Fernández. A la par contó Andrés Jorge Solimano que "me parece muy buena contestación pero en aquella época que al final la viví muy de cerca ya que mi tío fue guarda espalda de Federico Cantoni y a los tres hermanos les llamaban los tres machos Cantoni". Luego, apareció uno que otro elogio, como el de Matías Miranda que declaró "admiro la templanza de los Cantoni....mandar a picar la montaña a los presos para el camino de la Ruta 12 que unía a Calingasta es lo mejor....antes a los ladrones les enseñaban a trabajar y pagar el error los gobiernos actuales solo los protegen".

La historia del supuesto asesinato quedó ahí, latente.