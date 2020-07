A diez años de la sanción del matrimonio igualitario: el recuerdo de dos sanjuaninos y lo que falta por recorrer

El 15 de julio del 2010 se aprobó la ley del matrimonio igualitario. La sociedad se dividió y hubo una enorme movilización de quienes estaban en contra y a favor de esta legislación. Finalmente la ley se aprobó tras una serie de movidas políticas que permitieron que la iniciativa fuera aprobada. Un derecho para las minorías. A diez años de la aprobación, sanjuaninos contaron cómo vivieron esa jornada histórica y cuál es el camino que falta por recorrer para que el colectivo LGBTQ+ goce de una verdadera igualdad.

Fernando Baggio es un activista sanjuanino que estuvo en Buenos Aires el día de la aprobación. Baggio recordó cómo vivió ese día en el que hizo mucho frío pero en el que pudo más la alegría de haber compartido una jornada en la que ganaron derechos. "Mucho nerviosismo, viajé a Buenos Aires. Desde la mañana estuve en el Congreso de la Nación, pasamos el día ahí junto a miles de activistas, la mayor parte de Buenos Aires pero de San Juan fuimos muchísimos. Hizo bastante frío pero no nos movimos, escuchamos las distintas opiniones, ibamos sumando los votos uno a uno. Teníamos bastante miedo de que se viese frustrado, el Senado era más difícil, históricamente suele ser más conservadora que la Cámara de Diputados. Finalmente cuando vimos la votación fue asombroso, hasta el día de hoy no sé si lo podemos creer. Incluso quienes se oponían al matrimonio todavía no lo pueden creer. Se hizo un trabajo muy fuerte, dialogando. Fue la única ley que aprobó Néstor Kirchner, fue la única vez que fue al recinto. Eso marcó un rumbo al resto de los legisladores, que después en el Senado iban a tener que tratarlo", dijo.

El periodista Rolando Chiffel también viajó a Buenos Aires, junto con quien es ahora su esposo. En el camino a la aprobación sufrió discriminación, insultos, perdió amigos pero también ganó. Hoy, a diez años, recordó cómo vivió ese día. "No puedo hablarlo por mí mismo sino qué vivimos con mi actual esposo Beto. Fue un día maravilloso, de conquista de derechos. Una de las cosas que vamos a recordar con él no solo que estuvimos dentro del Congreso siguiendo el debate. Creo definitivamente que somos otra sociedad, con más derechos, con más posibilidades pero hay una gran tarea para hacer: hay homofobia, travesticidios que aún no son aclarados, hay que trabajar mucho la violencia de género que afecta a las familias de este país que afecta a un hijo gay o una hija lesbiana. Esta ley en materia de derechos humanos es una ley extraordinaria. Esos momentos fueron terribles, recordamos con Beto la gente de una parroquia que iba a rezar el rosario en la puerta de nuestra casa para que nos arrepintiéramos. En el medio del debate perdimos amigos y también ganamos amigos. Hubo momentos tristes, caminábamos por la calle y nos gritaban, nos insultaban pero esa noche fue un momento de mucha felicidad. La mamá de Beto nos llamó en la madrugada".

En San Juan desde que se sancionó la ley se han casado 87 parejas, específicamente 63 de varones y 24 de mujeres. La primera boda gay sanjuanina en una oficina de Registro Civil fue en mayo de 2011, en Chimbas. Las primeras ceremonias en la provincia se habían celebrado en los registros móviles, en domicilios particulares, con mujeres también como protagonistas.