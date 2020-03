En San Juan comprarán kits de test rápidos para detectar coronavirus ¿cuándo llegan?

Desde el Ministerio de Salud Pública confirmaron que están preparando la compra de kits rápidos de detección de COVID-19 para los sanjuaninos. El viernes se estaría recibiendo un kit de 500 determinaciones para hacer biología molecular en la aparatología con la que dispone el sistema sanitario local, y este martes se estuvo en contacto con gente de Corea del Sur, Turquía y Chile para adquirir kits de test de detección rápida de Coronavirus (demora 20 minutos) el resultado. Se debe ver con Salud Pública de Nación y ANMAT las disposiciones para traerlos a la provincia, pero está previsto que "en una semana o poco menos" estarían disponibles en la provincia. Así lo dijo El secretario administrativo de Salud Pública, Guillermo Benelbaz, este miércoles en el reporte oficial de COVID-19 en San Juan.

El funcionario recordó que se ha hecho una adquisición de 140 respiradores a 8 proveedores que serán entregados según un cronograma semanal y ya hay 8 en stock, con los cuales se "sobreatiende" la demanda critica. La inversión gubernamental en respiradores asciende a 105 millones de pesos de un total de 178 millones de pesos de compra de equipamiento general.

Sobre las camas de terapia intensiva, la parte privada en San Juan cuenta con 90 camas más 34 del sector público, pero ese no es el número final para atender la enfermedad ya que quedarían en total 320 públicas y 40 privadas complementadas con estos respiradores comprados, dijo Benelbaz.

Además, se sumarán 100 mascarillas obtenidas de impresoras 3D a las alrededor de 4000 ya disponibles en el sistema sanitario que son suficientes y no se ven aun porque no es momento de utilizarlas. Se recuerda que el uso de barbijo es para enfermos o personal sanitario y no es recomendado para la población sana común.

Sobre la situación provincial del virus, la familia que vino de Chile ya no es caso sospechoso de coronavirus en San Juan. La jefa de Epidemiología local, Mónica Jofré, informó que los test a un mayor de edad (padre) y su hija menor de edad dieron negativo en sendos test de COVID-19 cuyos resultados llegaron desde el Malbrán. Así, quedan dos casos en espera de resultados. Se trata de dos pacientes internadas en el Hospital Rawson que es una joven que vino desde de intercambio desde Francia y una mujer que viajó a Uruguay, ambas están estables.

Jofré dijio que no se pueden dar proyecciones de la enfermedad en la provincia si no hay un primer caso para poder hacer una curva epidémica. Aseguró que los sanjuaninos en cuarentena en hoteles están contenidos y en constante evaluación. Ninguno encuadra en la definición de caso sospechoso de COVID.