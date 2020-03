Así reaccionaron los deportistas sanjuaninos tras la postergación de los Juegos Olímpicos

El coronavirus viene causando estragos en el deporte mundial. Después de que en la mayoría de los países suspendieran por completo todo tipo de actividades ante el rápido avance del virus, ahora el Comité Olímpico Internacional informó que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020 serán pospuestos para el 2021. La noticia cayó como un balde de agua fría en cientos de deportistas. En San Juan tres que posiblemente iban a participar de esta edición se mostraron decepcionados por la medida pero aseguraron que no había otro camino y que la salud está por sobre todo.

Bruno Lima, integrante de la Selección Argentina de Voley, señaló que la noticia es un verdadero golpe para los deportistas. Sin embargo entiende que la postergación de los Juegos Olímpicos es lo más conveniente en medio de la alerta sanitaria que tiene en vilo al mundo. “La verdad es que choca bastante. Nos preparamos durante cuatro años para el momento de jugar unas olimpiadas y que se suspenda justo el mismo año de la competencia es triste. Me imaginaba que podía pasar, el mundo está comprometido con este tema (coronavirus). Entiendo que eso no era lo más conveniente en este momento. Es una buena decisión postergar los Juegos”, apuntó el ex Obras.

Desde Holanda quien tampoco tomó la suspensión del evento de la mejor manera fue Agustín Bugallo, el joven nacido en Calingasta y actual jugador de la Selección de Hockey sobre Césped, “Los Leones”. “El DT y capitán venían hablando de esta posibilidad con el Comité Olímpico. En principio podía postergarse hasta noviembre, pero ahora supimos que será hasta 2021. Me parece que es una decisión que hay que aceptarla. Estábamos muy cerca pero creo que primero está la salud, debemos cuidarnos y cuidar a los demás para después pensar en el deporte y en cada uno”, señaló el barrealino.

Para Gonzalo Molina también fue una noticia difícil de digerir. El rawsino, quien viene primero en la clasificación argentina, estaba camino a lograr su segunda participación en los JJOO en BMX. “Tengo un poco de tristeza pero más que nada por todo lo que está pasando y por no poder competir. Lo del COI me lo imaginaba. No pensé que se postergaba hasta el año siguiente, pero es lo mejor. Todavía no sé cómo va a seguir esto”, señaló “Chalo”.

Los Juegos Olímpicos iban a comenzar el 24 de julio en la capital nipona. Sin embargo por la pandemia del COVID-19 que afecta ya a más de 381.000 personas en el mundo el COI y las autoridades nacionales decidieron aplazarlo. Japón, por ejemplo, al día de hoy registró 1140 casos y 42 fallecidos.