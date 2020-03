Coronavirus y San Juan: los que lleguen con síntomas desde otras provincias también serán "sospechosos"

La jefa de Infectología de Salud Pública, Mónica Jofré, anunció cambios en la forma en la que San Juan trabajará para prevenir casos de Coronavirus. Es que si bien en la provincia no hay nuevos casos sospechosos y no se confirmó todavía ningún caso, en Argentina ya se reportaron contagios comunitarios, osea que no fueron importados y no se sabe dónde lo contrajeron.

Para que San Juan siga sin COVID-19 positivo por el mayor tiempo posible, desde Salud decidieron considerar y tratar como sospechosos los casos en los que ingresen personas de otras provincias y que presenten síntomas. Esto significa que todo aquel que haya llegado de cualquier punto de Argentina (no sólo de las provincias con positivos confirmados), deberá aislarse por 14 días como lo venían haciendo aquellos que estuvieron en otros países.

Según explicó Jofré, a medida que vayan entrando los sanjuaninos que estuvieron en otras provincias deberán cumplir con el aislamiento en sus domicilios, pero si alguno presenta síntomas deberá comunicarse inmediatamente con personal del 107. Si presenta fiebre, tos, dolor de garganta o cualquiera de los otros indicadores de coronavirus será tratado como un caso sospechoso más. Además, recibirán visitas del personal de salud para confirmar que están realizando la estricta cuarentena, incluso si no presentan síntomas.

Cero casos sospechosos nuevos y dos altas de los existentes

Si bien San Juan no sumó nuevos casos sospechosos, todavía tiene tres que están a la espera de los resultados del Malbrán. Con respecto a estos, Mónica Jofré confirmó durante la conferencia de prensa que al menos dos de las personas que se encontraban internadas podrían irse pronto a sus viviendas.

Las pacientes que podrían recibir el alta son la mujer que se encontraba en Terapia Intensiva, cuyo cuadro se estabilizó y mejoró, y la sanjuanina que estuvo recientemente en Chile. En ambos casos, tras pasar 72 horas sin fiebre y estar estabilizadas, la recomendación de la OMS es que vuelvan a cumplir con el aislamiento a sus viviendas. Esta decisión se toma para descomprimir los servicios sanitarios.

Si esto se cumple, la única paciente sospechosa que quedará internada será la joven que llegó desde Francia para realizar un intercambio educativo. Jofré explicó que si bien la paciente se encuentra estable, quieren asegurarse de que su cuadro está estabilizado ya que la estudiante sufre de Diabetes tipo 1, por lo que es parte de los grupos de riesgo.