¿El aire acondicionado propaga el COVID-19?: qué pasará en la ardiente San Juan

“Yo no tengo detalles técnicos sobre eso. Va a ser un lindo verano en San Juan sin poder usar el aire acondicionado, imaginensé lo que son 40 grados sin el aire acondicionado, pero vamos a tener que adaptarnos”. La frase la dijo este jueves Sergio Uñac, dando por sentado que alguna restricción o cambio en el uso de los aires acondicionados en contextos públicos y/o en ciertas actividades privadas marcará esta temporada de altos calores en San Juan.

El uso de aire acondicionado en San Juan no es un lujo, es una necesidad. En casi todos los hogares sanjuaninos existe al menos uno de estos aparatos por lo que ahora que ya el sol pega fuerte inquieta la advertencia de la Organización Mundial de la Salud sobre un eventual favorecimiento de la propagación del virus mediante el aire acondicionado.

Si bien la OMS se ha mostrado cauta con relacionar directamente este sistema de refrigeración con el COVID-19, ha aconsejado que en lo que respecta a ventilación en los alojamientos turísticos, lugares de trabajo y escuelas, se recomienda el aire puro y limpio. En ese sentido, sugiere “que se aumente la tasa de ventilación por medios naturales o mecánicos, preferiblemente sin reciclar el aire. En caso de que no pueda renovarse el aire, es preciso limpiar los filtros con frecuencia, sobre todo en los puestos donde hay un riesgo medio o alto de exposición al covid-19 para los trabajadores, como ocurre con los que atienden a los clientes en el comercio minorista o en los alojamientos turísticos y con los trabajadores domésticos”, según la información del organismo.

Tal es así, que Buenos Aires acaba de anunciar la reapertura de su temporada turística 2021 incluyendo la prohibición de aires acondicionados en zonas comunes de alojamientos turísticos.

En San Juan aún no se toman medidas al respecto, ni se rehabilitó el turismo, pero se están analizando las implicancias del aire acondicionado en ámbitos no domésticos. No es un tema menor, ya que todos los centros comerciales, negocios y edificios públicos cuentan con sistemas de refrigeración.

Uñac adelantó este jueves, sin descartar nada ni dar detalles, que habrá adecuaciones y advirtió: “hemos cuidado la salud y no hemos descuidado la economía, este equilibrio nos ha permitido llegar a esta altura con este nivel de contagios, que crece porque crece en el país, crece en el interior, en el AMBA. Así que me parece que el gran desafío ahora es el cuidado personal. El Estado va a seguir exigiendo la aplicación de protocolos y respeto a ellos pero el cuidado personal de cada uno de los sanjuaninos es vital para poder mantener la sanidad sin descuidar la economía”.

Qué dicen los expertos

Consultada la infectóloga Jimena Boccardo, del staff de Salud Pública de San Juan, dijo que “este año ha sido todo un aprendizaje, lo que conocemos ahora es un reporte que hizo China sobre un restaurante. Ahí surgió la hipótesis de que el aire acondicionado podía ser un vector en esta transmisión. En provincias como la nuestra va a ser difícil tomar una conducta pero creo que hay que centrarse en lugares donde hay mucha gente, en espacios cerrados, en restaurantes, negocios grandes”.

La médica, en declaraciones a radio Estación Claridad, dijo que se necesitará el apoyo de bioingenieros para analizar el tema, porque no todos los aires acondicionados son iguales. Para ella, un aire acondicionado split es el que debe requerir más cuidado, ya que el aire acondicionado central tiene una boca en cada habitación, por ejemplo en un hospital, y tiene filtros HEPA de alta eficiencia.

Según la especialista, “el aire acondicionado central va por un sistema de tubos por los techos donde tiene una boca en cada espacio que puede tener filtros e incluso hay sistemas de extracción e inyección del aire. Ese sistema es mucho más seguro que el split porque no se está haciendo circular el aire de una punta a la otra sino que se está inyectando aire limpio en un lugar determinado”.

Tomar una postura única no será la manera correcta de abordar este problema en San Juan, opinó. “No podemos generalizar, en el caso de grandes lugares con grandes acumulaciones de gente habrá que juntarnos sin aire, depende de cómo sea el sistema de filtración de aire”.

“Los espacios cerrados con ventilador no hay recambio de aire, eso está totalmente prohibido pero en el caso de los aires hay que ver pero en tanto no se defina habrá que prohibir usarlos. Ante la duda es mejor tomar la conducta más segura”.

El caso chino

En abril de este año, se conocieron los resultados de un estudio realizado por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades Infecciosas (CDC) del Distrito de Guangzhou Yuexiu, en China, que relacionó al COVID-19 con el uso del aire acondicionado.

Según la investigación, del 26 de enero al 10 de febrero de 2020 un brote de coronavirus afectó a 10 personas de tres familias (familias A, B y C) que habían comido en el mismo restaurante con aire acondicionado en Guangzhou, China. Una de las familias acababa de viajar desde Wuhan, epicentro de la pandemia.

"Las distancias entre el paciente A1 y las personas en otras mesas, especialmente las de la mesa C, fueron todas mayores a 1 metro. Sin embargo, un fuerte flujo de aire desde el aire acondicionado podría haber propagado gotitas de la mesa C a la mesa A, luego a la mesa B y luego a la mesa C", explicaron.

Según concluyó la investigación, "en este brote, la transmisión de gotitas fue provocada por la ventilación con aire acondicionado. El factor clave para la infección fue la dirección del flujo de aire".