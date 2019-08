En el Día del Abogado, los profesionales confiesan algunas insólitas anécdotas

Como cada 29 de agosto, los abogados de todo el país celebran su día. Este jueves 29, Tiempo de San Juan decidió homenajearlos a todos ellos relatando algunas insólitas y graciosas anécdotas que les tocó vivenciar en los años en sus vidas como profesionales. A continuación, algunas de ellas:

Antonio Falcón contó lo que le tocó pasar en una testimonial por un accidente: "Era un testigo del accidente que estaba en contra mía. El hombre sabía del accidente con lujos y detalles. Ya se había agrandado porque se daba cuenta que me estaba matando. En un momento decido preguntarle `¿y usted cómo sabe tanto?´ y me respondió: `y porque soy el cuñado de la mujer que chocaron´". Ahí se dieron cuenta que se trataba de un testigo falso y que minutos antes de la audiencia la mujer le había contado todo lo ocurrido. Desde ese momento, el hombre quedó fuera de la causa.

Otra insólita historia que le tocó vivir fue en la conciliación por un juicio por divorcio. La ley establecía, hace más de 20 años, que el juez podía llamar a las partes para conciliar y evitar el divorcio. "Ambos personas de campo, de Chimbas, llegan a la audiencia y la mujer dice `cómo me voy a arreglar con este sinvergüenza si mire cómo me dejo el pecho izquierdo con la plancha´. La mujer le mostró el pecho izquierdo y tenía la marca de la plancha.

Otro que se animó a contar una de sus tantas historias vividas a lo largo de los años fue César Jofre: "Una vez era asesor de la esposa de un intendente de Sarmiento y me llevó una causa por divorcio. La demoré tanto que cuando fui a notificarle al intendente a su casa, ese día era su cumpleaños", empezó contando.

"No podía creer lo que estaba viviendo. Encima la mujer le había hecho una torta, estaba toda la familia reunida y había pasado tanto tiempo que ellos ya se habían arreglado nuevamente. El intendente me decía `cómo me vas a hacer esto en mi cumpleaños´", relató el letrado que tuvo que irse avergonzado del lugar.

Por su parte, Filomena Noriega también se animó a contar una historia que no olvidará jamás. "Me llama una mujer diciéndome que su esposo estaba detenido en la Comisaría Quinta y que no sabía por qué. Llego a la comisaría y me dice el comisario `mire doctora no sé cómo le va a decir a la mujer pero este hombre está detenido por romper objetos en una habitación de un hotel alojamiento con una travesti´", afirmaba la letrada.

Resulta que ese hombre, en estado de ebriedad, había contratado los servicios de una travesti y se había ido hacia un hotel alojamiento. Luego de estar juntos, el hombre no le quiso pagar, la trabajadora sexual enloqueció y empezó a romper los objetos que había a su alrededor.

Ahora bien, toda esta historia Noriega se la debía contar a la esposa. "No sabía qué hacer así que le tuve que decir que en realidad se habían confudido, que el estaba en una habitación de al lado de donde realmente rompieron las cosas. De igual forma, lo mandaba al muere porque había sido infiel pero lo salvé un poco", dijo la doctora. "Después me enteré que al poco tiempo se separaron y la mujer se fue a vivir al sur", finalizó.