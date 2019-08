¿Cuánto costará arreglar los destrozos en el Centro Cultural de Calingasta?

El ex hotel de Barreal está siendo refuncionalizado para que allí funcione un centro cultural. La obra venía avanzando a muy buen ritmo pero el pasado 20 de agosto grande fue la sorpresa de quienes estaban al frente de los trabajos al notar que vándalos habían destrozado el lugar. El intendente Jorge Castañeda informó que arreglar todo lo que rompieron le demandará a la municipalidad un gasto extra de $200.000, dinero que se sumará a los $700.000 previstos para invertir.

"No hemos podido dar con los vándalos hasta ahora, sabemos que el atentado se produjo en horario de siesta, a plena luz del día. Hasta ahora la policía nos ha comunicado que no hubo ningún aporte vecinal, nadie parece que vio nada", dijo el jefe comunal, quien no descartó que los daños hayan estado motivados por cuestiones políticas.

Los vándalos rompieron los vidrios, puertas, hojas de ventana y tiraron alquitrán en las paredes y en los pisos de parquet. Retirar el alquitrán fue una de las tareas más complicadas que tuvieron que afrontar los trabajadores municipales ya que se pega en las paredes y se adhiere a la madera.