Se viene el primer Fashion Revolution Week a San Juan

La temática del Fashion Revolution Week de este año es “Dinero, Moda y Poder”, donde el objetivo de cada encuentro, a realizarse en distintas partes del país y del mundo, será cuestionar las técnicas que se utilizan en el mundo de la moda a costa de la explotación de las personas.

Las actividades se desarrollarán en San Juan el sábado 23 de abril, desde las 16 horas, en el Espacio Be Able (Hipólito Yrigoyen 55 sur, Rivadavia). Es importante destacar que todas las actividades serán gratuitas y para aquellas personas que no puedan acudir por distintos motivos, podrán ser parte de la semana de la revolución de la moda por el IG LIVE @beable_ar.

fashion revolution week

Sobre Fashion Revolution Week

Es un evento que se realiza a nivel mundial de manera anual en la semana que rodea el 24 de abril, debido a que esta fecha es el aniversario del colapso del Rana Plaza, sucedido en 2013.

Rana Plaza, un edificio en Bangladesh, albergaba varias fábricas de ropa que empleaban a unas 5.000 personas. Las personas en este edificio fabricaban ropa para muchas de las marcas de moda más importantes del mundo. Más de 1.100 personas, en su mayoría mujeres jóvenes, murieron en el derrumbe y otras 2.500 resultaron heridas, lo que lo convierte en el cuarto desastre industrial más grande de la historia.

En conmemoración a esa fecha, en búsqueda de concientización, es que se realiza este evento, del cual San juan formará parte por primera vez de la agenda nacional.