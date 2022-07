Perros abandonados en San Juan: inquietante dato sobre su proliferación

Por estos días se afianzan las campañas para la tenencia responsable de mascotas y Martín Rotger, coordinador del programa "Acompañame" de la Secretaría de Ambiente de la Provincia dio un dato inquietante: "Todo es a largo plazo, porque una perrita que no se esteriliza en 6 años con hijos y nietos arroja un total de descendencia de 67 mil p erros, está estudiado eso. Nosotros tratamos de crear conciencia", aseguró.

En San Juan extraoficialmente se estima que hay unos 200 mil perros en situación de calle y el funcionario no lo descartó. "Estamos haciendo una especie de censo con los proteccionistas para saber con qué universo actuar", aseguró el funcionario este miércoles en declaraciones a Radio Sarmiento.

"Desde la Secretaría de Ambiente estamos trabajando con los municipios para conocer los focos donde hay animales sueltos, en la Difunta Correa estuvimos el viernes pasado con el quirófano móvil y estamos viendo uno fijo, a la vez que instamos a la tenencia responsable y adopción. La idea es hacer algo más complementario con el tema de las mascotas junto a los municipios", informó. "Desde la Secretaría de Ambiente estamos trabajando con los municipios para conocer los focos donde hay animales sueltos, en la Difunta Correa estuvimos el viernes pasado con el quirófano móvil y estamos viendo uno fijo, a la vez que instamos a la tenencia responsable y adopción. La idea es hacer algo más complementario con el tema de las mascotas junto a los municipios", informó.

Las políticas oficiales se centran en el uso de quirófanos móviles en los departamentos y esterilización masiva, con la meta de abarcar todos los departamentos. No obstante, como oficialmente no saben la cantidad exacta de perros abandonados, no pueden dar respuesta de cuándo terminará el problema, según los dichos del funcionario.

El tema de la tenencia responsable y los animales callejeros, sobre todo los perros, es complejo e histórico, cuyo debate se avivó en los últimos años en San Juan por las muertes ocasionadas por canes en diversas circunstancias. Esto generó la sanción de una ley, con el ojo en los perros de razas potencialmente peligrosas, cuyas medidas no han tenido óptima implementación.

perrros.jpg

"Los intendentes están colaborando y trabajamos en conjunto. Hay municipios que han avanzado con los quirófanos, por lo menos para bajar la cantidad de animales, a la vez de concientizar", destacó Rotger.

La eutanasia no es una opción y se manejan soluciones como crear conciencia y educar a la sociedad, además de las esterilizaciones y lugares "amigables" para que funcionen como hogares de tránsito y adopción.

El funcionario, consultado puntualmente sobre el accionar de la Justicia con los que abandonan animales, no se mostró ni a favor ni en contra de que haya sanciones más duras, cuando hay ya multas previstas en este tipo de faltas.

Esterilización masiva

Según la información oficial, en el marco del programa "Acompañame" para la tenencia responsable de mascotas, la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable continúa desarrollando esterilizaciones masivas e intensivas en toda la provincia.

En esta oportunidad es el turno de los departamentos Chimbas y Pocito, donde funcionarán hasta finales de julio, los quirófanos de esterilización. Para acceder a los turnos, debe comunicarse a los teléfonos 4305937 y 4306333, o al número de Whatsapp 2644305057, de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

Los quirófanos funcionarán durante el mes de julio en los siguientes destinos: