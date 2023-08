Dos instituciones de los micrófonos de San Juan celebran por la radio del pasado, presente y futuro

“La escucho desde niño. Seguía los programas de San Juan y también de otras provincias”, expresó Quinteros, quien actualmente trabaja en Radio Nacional (donde lleva más de 50 años) y Libre. Por otra parte, Camisay, quien está en La Popu, manifestó que no recuerda cuándo comenzó a escuchar este medio, pero recordó que, durante su niñez, jugaba con un micrófono de madera y hacía un programa para su familia.

Quinteros también pasó por prestigiosas emisoras como Sarmiento, Colón, Del Sur y Nuevo Milenio. “Es un medio especial. Yo amo hacer radio. Es más, hace mucho debí jubilarme, pero sigo acá”, contó.

Camisay, con pasado por Líder, Vida, de la Paz y Bohemia, dijo: “Cuando abrimos un micrófono, le hacemos un homenaje a la radio. Es una pasión, te permite aprender todos los días algo nuevo y, si pudiera, la volvería a elegir”.

La radio nunca morirá…

En medio de grandes booms como el streaming, podcasts, redes sociales y millones de contenidos que circulan vía internet, Quinteros y Camisay coincidieron que la radio tiene pasado, presente y futuro.

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNacionalSanJuan%2Fvideos%2F373320534705111&access_token=EAAGZAH4sEtVABO4dO4QUFDoeNeSnyHCzAVj0245D5QvEjOwvwLiTCqKRlqZBPue58VaB96gr1wyqjYsnlIuN19vKI7dlNv9SqHrypSpAsLG6dqjkbMODqpfSKFiFoWEAAHbbTbmgu9jkse9ZCCzbjldqUMLXyHOGt6FV5bi27XqCw0e8wZC6ZBmwU4HRXvdcrLpep49ZBfKCgMDKHo Primer programa de MOMENTOS. Conducen Luis Quinteros y Andrea Atencio. Publicado por Radio Nacional San Juan en Lunes, 28 de marzo de 2022

Para el locutor, este medio de comunicación siempre estuvo y va a estar: “Mucha gente dijo que no iba a escucharse nunca más, pero cuando pasa algo importante, la gente continúa”.

En otras palabras, la voz femenina de esta nota aseguró que la radio pertenece al ayer, hoy y mañana y ni siquiera la Inteligencia Artificial (IA) la reemplazará. “Jamás se va a perder ese saborcito. Existen mil formas de comunicarse gracias a las redes sociales y el streaming, pero la radio logra captar a locutores, operadores y, principalmente, a los oyentes”, relató.

Grandes compañeros, referentes y anécdotas

Mario Pereyra, Rony Vargas, Luis Yunes, Norma Quartino y Pepe de la Colina son algunos de los compañeros más destacados que compartieron trabajo y vocación con Quinteros. Además, su trayectoria radiofónica le regaló el lujazo de conducir una elección de la reina de la Fiesta Nacional del Sol junto con Mirtha Legrand.

Con respecto a las historias, recordó cuando recibió a Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Sobre el riojano, rememoró un hecho muy especial: “Como locutor de Radio Nacional, fui el encargado de presentar a todos los presidentes que visitaban San Juan. Cuando llegó Menem, hubo un acto realizado en avenida Ignacio de la Roza y Sarmiento. Yo me estaba fijando si estaban todas las autoridades, para no olvidarme de ningún nombre, y el presidente empezó a mirarme. En un momento, cruzamos miradas, me guiñó el ojo y levantó su pulgar para decirme que estaba todo OK. Eso me tranquilizó”.

También contó sobre los nervios de la primera transmisión, que hizo junto con su compañero Víctor Guzzo: “Faltaban 30 segundos para salir al aire. A Víctor le pedí que se tranquilizara porque temblaban muchísimo las piernas. ¿Qué me respondió? ‘La pierna tuya también tiembla bastante’. Conclusión: nos tentamos y comenzamos contentos el programa, que nos salió espectacular”.

298484w850h551c.jpg.webp Leonor Camisay, un emblema de la radio sanjuanina.

“Si nombro a uno, soy injusta con el resto porque tuve buena relación con la gran mayoría. Hubo colegas muy generosos que me ayudaron a crecer”, afirmó Camisay. En el haber cuenta con el enorme privilegio de trabajar y de aprender del mítico Juan Alberto Badía.

Contó una anécdota, pero como oyente. A fines de diciembre de 2004, empezó a escuchar un programa de trasnoche conducido por Sebastián Bazzalo. El relato fue impactante: el locutor estaba alertando sobre un grave incendio ocurrido en el boliche porteño Cromañón. “Me pareció una cosa increíble, tanto por el terrible incidente como por el fenómeno de inmediatez”, rememoró.