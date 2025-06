¿Qué dejó el encuentro entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof?: los detalles

Lo particular es que antes de las 18, el gobernador había escrito en el mismo grupo y dijo que todavía no se había reunido con Cristina. Aclaró que no tenía problema en juntarse con la titular del Partido Justicialista, con Sergio Massa o con cualquiera que esté en contra de las políticas del gobierno de Javier Milei y que quiera generar una alternativa para batallar contra la Casa Rosada. También dijo que la reunión tenía que ser en un marco de discreción, pero que antes quería escuchar la palabra de los intendentes “porque hay mucho por resolver”. Horas más tarde avisó que ya se había reunido con CFK...

En la gobernación aclaran que lo que resuelva el mandatario estará acordado con los intendentes del MDF; por eso es que cobra mayor relevancia la reunión que todos juntos van a mantener este lunes. Los más de 40 jefes comunales fueron convocados a las 15 en la sede de la gobernación en La Plata. También agregan que “fue una buena reunión”, y que Kicillof pide que el acuerdo incluya un apoyo en la gestión del gobierno y que la legislatura trabaje “en forma coordinada con el Ejecutivo”; además de votar proyectos del gobernador, que los bloques de Unión por la Patria no presenten proyectos “sin su aval”.

Este es un tema que viene generando tensión en la Legislatura bonaerense. En los últimos meses, la Cámara de Diputados y de Senadores se han convertido de forma recurrente en el teatro de operaciones de la interna del peronismo bonaerense, ya sea a partir del impulso, acompañamiento o no respaldo a distintas iniciativas; por parte, tanto desde el kicillofismo como del Movimiento Derecho al Futuro. La última discusión se da en torno a los dos proyectos que dan vueltas en el Senado bonaerense con respecto a las reelecciones indefinidas.

El cristinismo consiguió dictamen para tratar el proyecto de reelecciones indefinidas para legisladores, concejales y consejeros escolares. Fue impulsado por el senador Luis Vivona y acompañan todos los senadores que responden a CFK. Aún no tiene el número para aprobarlo, pero está más cerca que el kicillofismo. Es que la senadora del MDF, Ayelén Durán, presentó una iniciativa similar que incluye también a los intendentes. Esa propuesta fue leída en el cristinismo como una movida para obturar su tratamiento. En tanto, cerca de Kicillof aseguran que es el único proyecto que se debe tratar. La negociación está empantanada. Esa dinámica se repite con otros temas en la Legislatura bonaerense y la tensión crece.

Cena en Quilmes

Tras la reunión de este jueves, la expresidenta se trasladó hasta Quilmes. En el distrito gobernado por Mayra Mendoza la esperaban intendentes y dirigentes de la Tercera sección electoral, la región por la que quizá sea candidata a diputada provincial. Compartieron un asado. Allí, la titular del PJ dio algunos detalles del encuentro que más temprano había tenido con Kicillof. El mensaje fue bien recibido por los intendentes cristinistas.

El pedido de parte del gobernador para que haya respaldo más claro a la gestión pareció empezar a hacer mella en el marco de las conversaciones entre él y CFK. “Banco en la gestión al gobernador, muy fuerte, pero bueno, hoy me toca estar del lado de Cristina por circunstancias de la política. Igual, siempre tratando y peleando para que haya unidad, para que vayamos juntos. Me canso de decir que para mí Axel va a ser el mejor candidato a presidente que podemos tener, pero todo esto va de acuerdo a ir paso a paso, ¿no? Creo que hoy tenemos que seguir intentando ir juntos y poner a los mejores a encabezar las listas para ganar la elección. Sin el triunfo de septiembre, no hay octubre; sin octubre, no hay 2027”, planteó el intendente de Ezeiza Gastón Granados este jueves. El jefe comunal que gobierna uno de los distritos de la Tercera sección electoral escchó las dos campanas: estuvo con Kicillof por la tarde en la firma de convenios de Leasing del Banco Provincia, y luego por la noche participó del encuentro con Cristina Kirchner.

Pablo Zurro, de Pehuajó, también lo vio a Kicillof este jueves en el acto de gestión junto a una veintena de intendentes. Vicepresidente del Instituto Patria, el mandatario de la Cuarta sección electoral fue contundente: “Axel es el mejor gobernador en la historia de la provincia de Buenos Aires, pero la conducción es de Cristina”.

FUENTE: Infobae