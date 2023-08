Votó San Juan y el país por las PASO: por la elección en CABA, habría demoras para conocer los resultados

En base a ese análisis, el director Nacional Electoral estimó: “No vamos a dar los resultados antes de lo que pudimos darlos en 2021. Yo me imagino que vamos a estar rondando más las 22:00 o 22:30 horas ″.

La vicepresidenta sufragó en la escuela de Río Gallegos donde siempre votaba Néstor Kirchner. Esperó casi una hora y media y luego habló brevemente con los medios de comunicación. No quiso hacer especulaciones sobre el resultado electoral: “Vamos a esperar que opine la gente”. También ironizó sobre los candidatos que no hicieron la fila para votar.

Live Blog Post Ya emitió su voto Emilio Achem, precandidato a senador El precandidato a senador nacional, Emilio Achem, por el partido Juntos por el Cambio apoyando a Horacio Rodríguez Larreta ya votó en Rawson. Lo hizo en la escuela Fray Luis Beltrán ubicado en calle General Acha. WhatsApp Image 2023-08-13 at 13.22.05.jpeg

Live Blog Post Tiempo en La Rural: Patricia Bullrich ya emitió su voto La precandidata a presidenta por el partido Juntos por el Cambio votó en La Rural pasado el mediodía de este domingo. WhatsApp Image 2023-08-13 at 12.37.19.jpeg

Live Blog Post El actual senador de la provincia, Roberto Basualdo, ya emitió su voto Hablando con los medios, Basualdo se refirió al clima de la jornada electoral y a sus expectativas: “Se está desarrollando con normalidad y paz. Estoy convencido de que el país merece otra realidad, sé que es posible y la democracia transparente es el mejor camino”. Y agregó: “Considero que la mejor forma de celebrar 40 años de democracia es votando, es la herramienta que tiene el ciudadano para dar su opinión". WhatsApp Image 2023-08-13 at 10.40.52.jpeg

Live Blog Post Votó menos del 30% en el país La Cámara Electoral informó que hasta el mediodía ya votó un 28% del padrón en todo el país. En San Juan el porcentaje fue un poco menor. WhatsApp Image 2023-08-13 at 10.18.15.jpeg

Live Blog Post Votó Melisa Naveda, precandidata a diputada nacional La precandidata por el partido Unión por la Patria ya emitió su voto en estas PASO nacionales. WhatsApp Image 2023-08-13 at 12.08.54.jpeg

Live Blog Post Votó Bruno Olivera en la escuela Hipólito Yrigoyen El precandidato a senador por La Libertad Avanza, Bruno Olivera Lucero, votó esta mañana por las PASO nacionales. Lo hizo en la escuela Hipólito Yrigoyen. WhatsApp Image 2023-08-13 at 11.43.58.jpeg

Live Blog Post Votó el gobernador de la provincia, Sergio Uñac El actual gobernador de la provincia emitió su voto en la escuela Froilán Ferrero en Pocito. Uñac antes de emitir su voto aseguró que no irá a Buenos Aires este domingo, pero si en los próximos días. WhatsApp Image 2023-08-13 at 12.05.40.jpeg

Live Blog Post El precandidato a presidente Juan Grabois ya votó en Buenos Aires image.png Juan Grabois, precandidato presidencial de Unión por la Patria y líder del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE), asistió esta mañana a las urnas. “Mi deseo es que cuidemos la democracia, que no sea una democracia meramente formal en la que solamente se vota sino una democracia real, con plenos derechos a la tierra, el techo y el trabajo, a la justicia social y a la vida”, dijo.

Live Blog Post Votó Marcelo Orrego en Santa Lucía: aseguró que se irá a Buenos Aires para apoyar a Bullrich y Larreta El gobernador electo de la provincia se presentó en la escuela Carlos Pellegrini para emitir su voto. WhatsApp Image 2023-08-13 at 10.45.49.jpeg

Live Blog Post Votó José Luis Gioja José Luis Gioja que se presentó para ser gobernador de la provincia en las pasadas elecciones fue a emitir su voto a la Escuela Cecilio Ávila de Rawson. WhatsApp Image 2023-08-13 at 10.49.41.jpeg

Live Blog Post Tiempo de San Juan en Buenos Aires: las fotos de Alberto tras votar por las PASO WhatsApp Image 2023-08-13 at 10.49.32.jpeg WhatsApp Image 2023-08-13 at 10.49.33.jpeg WhatsApp Image 2023-08-13 at 10.49.34.jpeg

Live Blog Post El vicegobernador electo Fabián Martín ya votó Fabián Martín, el vicegobernador electo de San Juan, se presentó junto con el diputado departamental e intendente electo de Rivadavia, Sergio Miodowsky para votar en estas paso. Los dos lo hicieron pasadas las 9 horas en la escuela Provincia de Mendoza. WhatsApp Image 2023-08-13 at 10.40.25.jpeg

Live Blog Post Tiempo de San Juan en Buenos Aires: en exclusiva en la votación de Alberto Fernández Tras emitir su voto y responder la pregunta de tres periodistas, el actual presidente del país Alberto Fernández protagonizó un momento con una fanática y Tiempo estuvo ahí. Leila, antes que los otros medios nacionales, habló con nuestro diario y se mostró muy emocionada por el momento que vivió en la Universidad Católica Argentina (UCA). WhatsApp Image 2023-08-13 at 10.49.31.jpeg Votó Alberto Fernández. Foto: Mariano Martín

Live Blog Post Votó por el Frente de Izquierda, Cristian Jurado "Empezamos la jornada con tranquilidad en las escuelas. Hasta el momento no hemos tenido grandes irregularidades con nuestros votos, por lo que se observa una diferencia sustancial en la organización provincial." "No hay que olvidar que se trata de una elección que se lleva a cabo en un contexto que acarrea numerosos homicidios, debido a la inseguridad que asola al país; donde la policía, el narcotrafico y los políticos que hace tiempo que gobiernan son los responsables. También la muerte de Facundo Molares, en un contexto de represión, marca el rumbo de hacia dónde vamos como país, con más ajuste y represion; donde se instalan los discursos de odio por parte de los políticos de derecha, alentando a que violentos ataquen a la comunidad LGBTIQ, como ocurrió con Naira Castillo, con quien me solidarizo y envío un fuerte abrazo." WhatsApp Image 2023-08-13 at 10.17.42.jpeg "El otro contexto es la crisis económica, la que genera mucha bronca entre los trabajadores, que ya no saben cómo llegar a fin de mes. Por todas estas razones, el voto bronco va a ser protagonista de la jornada. Por eso reafirmamos, si se busca castigar a todos estos políticos, la izquierda es la salida."

Live Blog Post Votó Horacio Rodríguez Larreta El precandidato a presidente por el partido Juntos por el Cambio ya votó. image.png

Live Blog Post Jorge "Koki" Chica ya votó en el Colegio Central Universitario El precandidato a diputado nacional por Unión por la Patria, Jorge "Koki" Chica se presentó pasadas las 10 de la mañana para emitir su voto. El sanjuanino invito a todos los sanjuaninos a votar. A él le tocó votar en el Colegio Central Universitario. WhatsApp Image 2023-08-13 at 10.11.32.jpeg

Live Blog Post Votó el precandidato a senador, Juan Carlos Gioja El precandidato por el partido Unión por la Patria (UxP) se presentó en la escuela 14 de Febrero de Rawson.

Live Blog Post Mucho movimiento: los sanjuaninos se hicieron presentes para votar Sin problemas y demoras, en este clima se están viviendo por ahora las elecciones en San Juan. WhatsApp Image 2023-08-13 at 09.49.13.jpeg

Live Blog Post José Peluc, precandidato a diputado nacional, ya votó El precandidato a diputado nacional, José Asad Peluc, de la lista "Ideas de la Libertad" y que apoya a Javier Milei, se presentó a primera hora de este domingo para emitir su voto. Lo hizo en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento. WhatsApp Image 2023-08-13 at 09.16.11.jpeg

Live Blog Post Sergio Massa ya votó en una escuela de Tigre El precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, se presentó a primera hora de este domingo para emitir su voto. “Es importante que mucha gente vaya a votar, que participe”, dijo el funcionario nacional ante los medios presentes en el establecimiento educativo donde le toco sufragar. Y agregó: “Es muy importante la oportunidad de que cada argentino y cada argentina hoy salga de su casa y pueda ir a votar a 40 años de la democracia”. image.png Foto cortesía INFOBAE

Live Blog Post PASO nacionales: ¿dónde voto? Si todavía te quedan dudas sobre dónde votas entrá al link de abajo: Dónde voto: consultá el padrón electoral definitivo para las PASO de este domingo

Live Blog Post Tiempo de San Juan en Buenos Aires Los enviados especiales de Tiempo de San Juan mostrarán todos los detalles sobre las PASO a nivel nacional. WhatsApp Image 2023-08-13 at 08.42.50.jpeg

Live Blog Post Ya empezó la votación de las PASO en San Juan y el país Las escuelas ya abrieron sus puertas y los primeros votantes ya han aparecido por los establecimientos para ejercer su voto. DSC06121.JPG

Por tercera vez en el año, los sanjuaninos irán a las urnas este domingo 13 de agosto, en el marco de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023, en las que se elegirá a los candidatos que participarán de la contienda electoral del próximo 22 de octubre.

Un repaso por todos los detalles que hay que tener en cuenta, en torno a la jornada electoral:

1- ¿Qué se vota en San Juan?

Los electores deberán elegir a los candidatos para presidente, al Parlasur, y a las categorías senadores y diputados nacionales. Para poder pasar a la votación definitiva, cada agrupación debe alcanzar un piso del 1,5 por ciento de los votos válidos emitidos, con una lista o la sumatoria de ellas. Además, en el caso de que haya una interna dentro de un espacio, la lista que más votos obtenga es la ganadora. Así es cómo se definen los candidatos que participarán de las elecciones generales, en las cuales los ciudadanos definen a las nuevas autoridades.

2- ¿Quiénes votan?

elecciones-san-juan.webp

En las PASO deben participar obligatoriamente todos los ciudadanos a partir de 18 años y hasta los 70. Esto aplica a las personas que se encuentran inscriptas en el padrón nacional electoral, independientemente de si están o no afiliados a un partido político. En tanto, entre los 16 y los 18 años, el sufragio es optativo; al igual que para los mayores de 70 años.

En este aspecto se debe tener en cuenta también que, si el votante tiene 15 años y cumple 16 el mismo día de las elecciones generales (22 de octubre), puede votar en estas PASO nacionales, siempre y cuando haya efectuado la actualización de sus datos identificatorios luego de cumplir los 14 años y esté en el padrón electoral de su distrito.

3- ¿Qué boletas encontrarán los sanjuaninos en las urnas?

1jpg.webp

2jpg.webp

3jpg.webp

4jpg.webp

100jpg.webp

6jpg.webp

8jpg.webp

7jpg.webp

9jpg.webp

10jpg.webp

En cuanto a la categoría de Presidente hay que tener en cuenta que, en estas elecciones hay un total de 27 precandidatos. Sin embargo, no se sabe si todas las boletas estarán en el cuarto oscuro debido a que, esto depende de cada partido y no todos tienen la estructura necesaria para llegar a cada una de las provincias.

4-¿Dónde voto?

padron.webp

Para consultar los datos de lugar y mesa de votación se debe ingresar al sitio www.padron.gob.ar (hacer click aquí). El elector debe introducir su número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador

5- ¿Con qué documento se puede votar?

Se puede votar con el documento cívico que figura en el padrón electoral (www.padron.gob.ar) o con una versión posterior del mismo. También está permitido el DNI tarjeta que tiene la leyenda: “No válido para votar”.

En el caso de que el ciudadano concurra a votar con un DNI anterior al que consta en el padrón, no podrá emitir su voto. Cabe destacar que el DNI en el celular no es válido para votar. Tampoco se podrá votar con una constancia del documento de identidad en trámite, ya que no se considera probatorio de la identidad ningún comprobante de documento en trámite.

6- ¿Cómo funcionará el Registro Civil?

dnipng.webp

Tanto el edificio central como las sedes cabeceras de los departamentos estarán abiertos en San Juan este sábado, de 8 a 13, y el domingo, de 8 a 17. Estas delegaciones tendrán la tarea de entrega de DNI para las personas que lo hayan tramitado con anterioridad, y consulta de Padrones Electorales.

7- ¿Cómo funcionará el servicio de colectivos?

Por una disposición del Gobierno nacional, durante la jornada del domingo habrá boleto gratuito en los colectivos de corta y media distancia, en San Juan. Esta decisión se debe a una medida autorizada por el Ministerio de Transporte de la Nación, para que los ciudadanos argentinos vayan a votar.

8- ¿Cómo se verán afectadas las clases por las elecciones?

imagepng.webp

El Ministerio de Educación informó que en las escuelas en las que se vota no habrá actividad escolar este viernes 11 de agosto en los turnos tarde desde las 17:30 horas, vespertino y noche, para cumplir con la logística de aseo, empapelado y acondicionamiento de las aulas que harán de cuarto oscuro. Tampoco habrá actividad el lunes 14 de agosto en el turno mañana en los establecimientos afectados a los comicios.

5-¿Cuáles son las prohibiciones durante la veda electoral?

Según el artículo 71 del Código Nacional Electoral, hay ciertas actividades que están prohibidas para los candidatos y para los votantes durante la veda:

- Realizar actos públicos de campaña y proselitismo electoral desde el viernes anterior a la votación.

- Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino.

- Publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales desde el viernes.

- La venta de bebidas alcohólicas está prohibida desde las 20 del sábado hasta las 21 del domingo.

- Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.

- La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de 80 metros del lugar en el que se instalen las mesas de votación.

- Desde el sábado y hasta las 21 del domingo está prohibido portar armas, banderas, distintivos o insignias partidarias.

* Para más información se puede acceder al Chatbot que permite hacer consultas a través de WhatsApp. Para acceder al asistente virtual sólo se necesita agregar el número +54 911 2455-4444 a los contactos o entrar en el link http://wa.me/5491124554444 e iniciar la conversación con la palabra “hola” o bien, a través de un código QR.