Las razones del desplazamiento de Sánchez de Seguridad y quién sonó como reemplazo

La realidad es que Sánchez no está más. La razón oficial no fue dada a conocer. El Gobierno provincial no dio declaraciones públicas sobre el tema que reviste gran importancia. Pero el despido del ahora exfuncionario no tiene un solo origen, aseguraron fuentes en off. El más reciente es la confrontación que suscitó el pedido de Sánchez a su jefe de Asesores en la cartera, el excomisario mayor Francisco "Paco" Uliarte. El asesor sacó un escrito contestando una resolución de la Jefatura de Policía que pide la cesantía de dos uniformados con parte médico que estaban en proceso de sumario administrativo. Uliarte emitió un dictamen jurídico -sin ser abogado- para contradecir el despido de los dos policías. Por eso, Orrego también lo desplazó del cuerpo de asesores de la Secretaría de Seguridad.

El conflicto entre el exsecretario y la plana mayor de la Policía de San Juan es de vieja data. De hecho, el primer despedido de la gestión de Orrego fue el exjefe de la fuerza provincial, Eduardo Lirola. No habían pasado ni siete meses desde la asunción del Gobernador y sus funcionarios, y la interna entre Sánchez y Lirola era notoria. En julio, el mandatario local optó por descabezar la fuerza y poner como reemplazo al exsubjefe de Policía, Néstor Marcelo Álvarez. En ese momento, la decisión estuvo fundamentada en la polémica orden de Lirola a los efectivos policiales: cualquier directiva emanada desde el secretario -su superior- debía ser consultada y verificada antes de ser ejecutada. Una clara demostración de desobediencia.

En ese entonces, este diario publicó los motivos del desplazamiento de Lirola. Sánchez recomendó u ordenó al exjefe que removiera a los jefes y al personal, no sólo por estar identificados con la anterior gestión de gobierno, sino también con la idea lavar la cara a un área muy cuestionada, salpicada por la investigación de presuntos hechos de corrupción. Sin embargo, la Jefatura trasladó a los policías de bajo rango, pero haciendo caso omiso a la sugerencia del funcionario provincial, mantuvo a los mandos superiores. Luego, con el nombramiento de Álvarez, hubo otras posturas encontradas como ese pedido de cesantía de los uniformados que Sánchez insistió en que siguieran en funciones dentro de la fuerza.

Las internas y el desplazamiento sucedieron en un momento significativo: hay dos casos resonantes de trata de personas y narcotráfico. El abogado Gustavo de la Fuente está procesado y con prisión preventiva por el delito de trata de personas con fines sexuales. Está sospechado de proxenetismo y lavado de dinero junto a dos extranjeros: Jhon Sebastian Quevedo Medina y Wilder Rodríguez Martínez. El letrado estaba ternado para un cargo en la Justicia e increíblemente el Servicio Penitenciario y la Policía organizaron un traslado top secret para que ingresara a la Cámara de Diputados sin ser visto.

Todavía más recientemente, la Policía Federal Argentina halló 140 kilos de droga transportados por un empleado de la Municipalidad de 25 de Mayo en una movilidad oficial. La investigación federal indicó que se trata de una banda narco que tiene como cabecilla al preso Luis Garipe. Es decir, según los datos preliminares a los que accedió este diario, el jefe narco opera desde las instalaciones del Penal de Chimbas.

Son dos hechos que aparentemente no tienen que ver con Sánchez. Correlación no implica causalidad. Sin embargo, sucedieron durante la gestión del exsecretario. Son dos hechos importantes, delitos federales que generalmente están atados al lavado de dinero. Uno -el primero- tiene como protagonista a un reconocido abogado sanjuanino con quien Sánchez tiene relación (ambos son penalistas y pertenecen, o pertenecían, a la Asociación de Abogados Penalistas). El otro tiene como base de operaciones al Penal, que está bajo la órbita de la Secretaría de Seguridad. Como dice el popular dicho: "Había un elefante en la habitación y no lo veían".

Desde el entono del ahora exfuncionario hubo un argumento: "El secretario no se encarga de toda la seguridad, hay jefes, directores y una plana mayor". Es más, las mismas fuentes que hablaron con este medio de comunicación esgrimieron que "al jefe de Policía lo pusieron ellos", en referencia a la decisión del Gobierno provincial de designar a Álvarez. En ese sentido, ahonaron: "De los jefes -Sánchez- no puso a nadie, se los pusieron porque fue permeable. Y ahora se va a notar porque van a seguir" en los puestos. Es un pase de factura ante un despido que todavía está tibio.

En el Gobierno analizan a los posibles sucesores. Trascendió el nombre de un exsubsecretario de Seguridad, Mauricio Solano. Es un hombre que estuvo al frente de la cartera en el 2013. En ese momento, era jefe de Asesores del ministro de Gobierno Adrián Cuevas. No obstante, fuentes oficiales de Casa de Gobierno desmintieron la versión. "No es así. Hay varios nombres inventados. Está semana se sabrá, informaron.