La UNSJ explicó el financiamiento del asado que cuestionó el libertario sanjuanino

En 2025 ¿Jorge Alberto Escobar candidato de Milei en San Juan?, qué dijo el ex gobernador

En respuesta a estas acusaciones, el secretario Administrativo de la UNSJ, Ricardo Coca, aclaró que no se utilizaron fondos de la universidad para financiar el evento. Coca explicó que cada participante abonó 15.000 pesos por su opción de comida, lo que generó un ingreso total de 13.000.000 de pesos. "Lo que dice no tiene absolutamente nada que ver con la verdad. Los que participaron, pagaron. No se aplicaron recursos de la universidad, salvo el alquiler de carpas para el congreso", subrayó.