La peluquera de Javier Milei destrozó a Yuyito González: "Tiene la...

Rosmery Macurana, amiga y estilista del Presidente de la Nación, salió a los medios a contar que Yuyito terminó la relación porque pensó que ella era la tercera en discordia, acusándola de haberle revisado el celular a su entonces pareja.

En declaraciones con un móvil de Puro Show (El Trece), la estilista de Milei le respondió sin filtro a la ex pareja de su amigo: ”Tiene la mente oscura, es toda oscura ella por dentro. Ella era recontra celosa, imaginate que le revisó el teléfono porque se pelearon por unas conversaciones mías con él, pero nunca pasó nada".

"Oscurita" habló sobre la ruptura entre Javier Milei y Yuyito González. Además, opinó sobre la posible reconciliación entre el presidente y Fátima Florez: "para mí pasaron el fin de semana juntos". pic.twitter.com/ultvgwtIwm — Puro Show (@puroshowok) June 26, 2025

Y sumó: “Es una mujer muy sola, tiene una soledad muy grande, nunca fue feliz para mí”. Además, la responsabilizó de haber sido la tercera en discordia entre el Presidente y Fátima Florez: “Ella fue la generó la ruptura entre Javier y Fátima... al mes que se separaron apareció ella después de esa entrevista que estuvo toquetona... dale”.

A su vez, sostuvo que Yuyito no quiere hablar en los medios porque no quiere dejar ver sus actitudes tóxicas: “Porque ella no tiene ganas de contar todo lo que pasó, lo de los teléfonos, ella sintió que Javier le fue infiel y eso no fue así. Él la quería pero solo eso, ella estaba obsesionada con casarse con Javier, de hecho ella proyectó eso pero él nunca se lo propuso”.

Sobre la supuesta reconciliación entre Javier Milei y Fátima Florez, la estilista le dio el visto positivo.

“No sé si volvieron, pero si se están viendo porque yo la vi (a Fátima) re ojerosa. A mí me había llegado que a Javier le habían llevado una persona del pasado para estar ahora, porque es hombre, y no me imagine que era Fátima porque él siempre dijo que no vuelve atrás con las mujeres”, cerró.