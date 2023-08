La CGT bancó fuerte a Sergio Massa: "Cueste lo que cueste"

En un acto en el distrito bonaerense de Malvinas Argentinas a días de las PASO de las elecciones 2023, la fórmula presidencial de Unión por la Patria (UP) , Sergio Massa y Agustín Rossi , recibió el respaldo de la Confederación General del Trabajo (CGT) con la presencia de su cúpula, compuesta por Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano.

8-8-2023 | ENCUENTRO CON TRABAJADORES DE LA CGT

En ese sentido, reconoció que "hay compañeros nuestros que tenían otra esperanza cuando nos acompañaron al triunfo" en el 2019 y que "nos reprochan que no hayamos a lo largo de estos años recuperado el ingreso. Y nos pueden plantear, como les plantean a ustedes, enojo, bronca y hasta ganas de no ir a votar. Yo les quiero pedir que en estos días hablen con ellos y les digan que no es volviendo al pasado de ajuste y dolor como la Argentina sale adelante".

"El domingo se empieza a discutir a qué Argentina vamos", agregó, y planteó que "están ellos planteando la eliminación de la indemnización por despido y de las vacaciones pagas; están ellos que hablan del trabajo como un costo y no como el instrumento de movilidad más importante que tiene nuestra sociedad. Y estamos todos nosotros que tenemos una responsabilidad de defender los derechos de los trabajadores y empezar a discutir la mejora en el ingreso".

Sergio Massa sobre la economía de su presidencia

El precandidato presidencial de Unión por la Patria aseguró que "a nosotros nos importa una economía argentina que ocupe lugar en el mundo, que venda y exporte. No una economía argentina que convierta sus fábricas en cementerios" y afirmó que en la Argentina "amamos y vivimos por nuestros trabajadores".

"Por eso, en defensa de ese modelo productivo es que vengo a comprometerme y decirles que puedo tener errores, que podemos discutir sobre muchos temas, pero hay una cosa que no tienen que tener duda: voy a ser el presidente del trabajo y de los trabajadores", prometió.

massa cgt.jpg La CGT mostró un fuerte apoyo a la precandidatura de Sergio Massa

Asimismo, Sergio Massa entendió que "nos plantamos como los defensores de la producción y le trabajo frente a la especulación financiera como el modelo de desarrollo para la Argentina; nos plantamos con convicción como los defensores del aumento del salario en la distribución del ingreso en la Argentina. Porque de la única forma que hay mercado interno fuerte es con mejores salarios".

Desde la audiencia le respondían al precandidato con un cantito bien futbolero: "El domingo, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar".

Apoyo de la CGT y palabras de Agustín Rossi

Al iniciar el encuentro en el estadio DirecTV Arena de Tortuguitas, Héctor Daer, indicó que "conjuntamente con todo el Consejo Directivo de la CGT que vamos a militar de acá al domingo y del domingo al 22 de octubre para llevar nuevamente al peronismo al triunfo por los trabajadores, las trabajadoras, nuestros hijos, nuestros nietos y por la Argentina".

En el escenario estuvieron presentes el ministro del interior, Wado de Pedro, los tres miembros de la cúpula de la CGT y otros dirigentes sindicales, entre ellos Mario Manrique (SMATA, dentro de la lista de diputados nacionales de Unión por la Patria).