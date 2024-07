Javier Milei habló del Perfecto Dinosaurio Idiota: ¿A quién se refería?

“EL PERFECTO DINOSAURIO IDIOTA 1. Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato; 2. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista; 3. Luego de las agresiones de Lula (en especial su fuerte interferencia en la campaña electoral y apoyo sólido a la campaña más sucia de la historia) se queja porque le respondo con verdad (ha estado preso por corrupción y es comunista) ...”, enumeró Milei en su posteo.

“Así son estos idiotas exaltadores de las formas por carecer de contenido y que además son esclavos del sobre, lo cual los hace ser funcionales a los gobiernos corruptos... Si hubiéramos hecho las cosas como éste gran dinosaurio idiota decía, LLA hubiera perdido. No le hicimos caso y ganamos y como no puede asimilar su error, entonces ensucia desde el armado de una crítica políticamente correcta. ¡Son parte del fracaso argentino... VLLC !!!”, remató.

En redes sociales se devanaron los sesos buscando la identidad no referida del Perfecto Dinosaurio Idiota, y concluyeron por abrumadora mayoría en que el presidente se refería al periodista de La Nación y TN, Joaquín Morales Sola, quien en la última edición de su atemporal programa Desde el Llano, criticó sus actitudes con respecto a la política continental.

Para los que no saben... se refiere a Joaquín Morales Solá por sus dichos en su programa de ayer.

El segundo y tercer lugar entre las opiniones se los llevan otros dos periodistas, Marcelo Longobardi, y Jorge Fontevecchia.

Longobardi recrudeció sus críticas contra el gobierno en los últimos meses, y es uno de los comunicadores no kirchneristas que más lo defenestran, desde los micrófonos de Radio Rivadavia.

image.png Jorge Fontevecchia y Marcelo Longobardi

Con Fontevecchia, a quien Milei apodó "tintureli", la historia es más larga. Milei no le perdona la tapa que publicó la Revista Noticias, de la editorial que dirige Fontevecchia, con sus perros. Además, en esa empresa trabaja Juan Luis González, el autor de "El Loco", la biografía no autorizada de Javier Milei, que fue un boom editorial y relata sucesos que el mandatario resiente.