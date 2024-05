Javier Milei, en EEUU, pidió que ayuden a Argentina a ser "la nueva Roma del siglo XXI"

El presidente Javier Milei fue uno de los disertantes en el foro organizado por el Instituto Milken , foro que se presenta como sin fines de lucro, no ideológico y no político, con sedes en varias capitales del mundo, que se dedica a la organización de conferencias y publicación de informes basados en el mercado e innovaciones financieras a cuestiones sociales.

Milei, que en Estados uUnidos se volvió a reunir, foto por medio, con su aliado Elon Musk, saludó al magnate y su intención de formar una colonia terrícola en Marte, proyecto que ocupa los esfuerzos del dueño de Tesla y Spacex.

Usando como disparador a quien llamó su “amigo”, Milei señaló: “No tenemos que perder la fe en esa ambición primal que los humanos tenemos como guía. Somos una especie de exploradores, de creadores, de inventores. no de burócratas. Y es el empresario-aventurero, no el burócrata de escritorio, la clase de hombre que encarna en el presente esta cualidad atemporal del espíritu humano. Por eso, no quiero dejar de celebrar el esfuerzo de mi amigo Elon Musk por pisar Marte. Porque entendemos que la exploración espacial está a la altura de nuestro destino como especie exploradora, demasiado grande para estar confinados a este planeta”.

Un dato saliente fue la referencia a las protestas contra el ataque de Israel a Gaza, como represalia al ataque terrorista de Hamas.

En ese párrafo de su mensaje, ensalzando las bondades de la civilización occidental y capitalista, puso como muestra de aquellos que están equivocados a "las “decenas de miles de jóvenes a lo largo y a lo ancho de los campus universitarios, reivindicando el terrorismo islámico y promoviendo el antisemitismo. O sea, literalmente, la futura élite de occidente enemistada con su propia cultura”.

Luego le dedicó una referencia a uno de sus archienemigos ideológicos: “Marx decía, en ese panfleto detestable que escribió con Engels, que el capitalismo llevaba en sí el germen de su propia destrucción. Esperemos que, como con el resto de las cosas que escribió, haya estado equivocado”.

Aplausos sonaron en la sala cuando el presidente relató los pormenores estadísticos del fuerte ajuste que lleva adelante: “En tan solo 5 meses logramos el primer trimestre con superávit fiscal y financiero en el sector público nacional luego de 20 años, habiendo heredado de la administración anterior un déficit consolidado de más de 15 puntos del producto entre déficit del tesoro y déficit del Banco Central; lo cual es, sin exagerar, una hazaña de proporciones históricas a nivel mundial”.

Milei afirmó ante su audiencia de inversores, académicos y especuladores financieros que su proyecto “en un contexto de penuria económica total”, cuenta con gran apoyo popular, si el cual no se podría realizar “la reforma más ambiciosa de la que se tenga memoria”.

En la parte final, Milei convocó a inversores y enumeró las bondades de la Argentina para la llegada del capital extranjero: “Es un país seguro, alejado de cualquier frontera conflictiva, en un mundo que cada día se aleja más de la paz. Es un país abierto a entablar relaciones comerciales con todo el mundo, que es además la mayor garantía posible para perpetuar la colaboración y alejarse de la guerra. Tenemos ventajas comparativas en donde elijamos mirar”, prosó.

“Tenemos la tierra más fértil del mundo, fuimos revolucionarios en siembra directa, y con uno de los sectores agroindustriales más desarrollados del mundo. Tenemos una cordillera rica en litio, plata, oro y cobre. minerales que la economía global necesita y que, por negligencia, falta de inversión, y falta de ambición, nos hemos resistido a explotar. Tenemos un mar abundante en recursos ictícolas. Tenemos una conexión directa con la próxima frontera humana, que es la Antártida”, siguió enumerando.

“Y tenemos una concentración de diversidad geográfica y ecológica de la cual solo 2 o 3 países del mundo podemos hacer alarde; con montaña, con desierto, con glaciar, con bosque, con selva, con playa, con altiplano, con lagos, esteros, estepas y vastas llanuras que se pierden en el horizonte”, repitió la figura poética.

“Tenemos también la ventaja comparativa más importante de todas: capital humano de primera categoría. recursos formados en universidades locales que son líderes de la región. El país con más premios nóveles de Latinoamérica, y al mismo tiempo, el país con más unicornios per cápita de la región”, puntualizó.

Milei ninguneó a Europa y elogió a Estados Unidos con una figura muy concreta: “No es casualidad que el foro de los burócratas (por el foro de Davos) se realice en Europa y el foro de los descubridores se realice aquí, en América. Tenemos espíritus distintos”, consideró. A esos “descubridores”, les pidió que ayuden a la Argentina a “ser la nueva Roma del siglo XXI”.

