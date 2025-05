Elisa Carrió le prometió a Caputo que lo va a meter preso por el ajuste en el Garrahan

Video En plena medida de fuerza, se suicidó un trabajador del Hospital Garrahan "que no podía pagar el alquiler"

"´Toto´ Caputo, con los niños no. Vas a terminar preso y yo me voy a ocupar de eso. Lo del Hospital Garrahan es un escándalo moral, seguimos denunciando", escribió la ex diputada nacional en redes sociales.