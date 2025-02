El otro gremio de la construcción apuntó picante contra Eduardo Cabello y denunció aprietes

El secretario general del gremio a nivel local, Julio Agüero, aseguró a Tiempo de San Juan que se encuentran en una reorganización, dándole forma a lo que será la mutual, la estructura de la obra social y procurar mejorar el servicio para los afiliados. “Nos tenemos que reorganizar, ya que hubo apriete de (Eduardo) Cabello hacia los empresarios y los trabajadores, que debían desafiliarse de SITRAIC porque si no, los dejaban sin trabajo. Todo esto durante el gobierno pasado” , denunció.

De acuerdo a lo expresado por Agüero, la conducta de la UOCRA fue una constante desde que el gremio llegó a la provincia en el 2017. Ya en ese momento, denunciaron competencia desleal por parte del sindicato liderado por la dupla Cabello-Alberto Tovares, que concentra la mayor masa de trabajadores de la provincia.

Actualmente SITRAIC tiene poco más de 800 afiliados. “Al ingresar a una empresa, lo primero que le pasan es la UOCRA, aunque saben que la bolsa de trabajo que manejan es para los mismos. Nosotros inculcamos que se saquen el miedo a la UOCRA”, remarcó el representante gremial.

Las críticas no solo fueron apuntadas al principal referente del gremio en San Juan, sino al gobierno anterior. “Con el peronismo nos resultó muy difícil trabajar, nunca nos atendían”, resaltó Agüero al recordar los pedidos de audiencia y las presentaciones realizadas para ser tenidos en cuenta, las cuales, de acuerdo a lo que denuncian, fueron desentendidas por el gobierno encabezado por Sergio Uñac.

Agüero aseguró que han mantenido conversaciones con la actual gestión y en esos encuentros pusieron como prioridad el contrato de mano de obra local.

“Hoy por hoy está la posibilidad de cambiar la historia. Al no estar el peronismo en San Juan cambia la lectura de la actividad. Ellos ya no se pueden movilizar y no nos pueden apretar”, cerró picante Julio Agüero.