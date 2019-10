¿Qué harán los jefes de Anses que Macri designó en San Juan?

Un verdadero revuelo generó días atrás el director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, que 48 horas antes de las elecciones presidenciales firmó una resolución –la 266/19- que da estabilidad laboral a 70 directores de la entidad en todo el país. Es decir, que los ratifica en planta permanente.

En San Juan hay dos jefes de UDAI, que son Rodolfo Colombo en la central y María Verónica Benedetto en Rawson. Luego hay jefes de oficina que son Federico Bravo en la sede Bicentenario, Mauricio Camacho en Chimbas, Iván Kadi en Caucete, Victor Castro en Calingasta y Williams Garay en Jáchal. Todos nombrados por la gestión macrista.

Según fuentes de ANSES local, no está muy claro a quiénes contempla la resolución, si es sólo para altos mandos de UDAI o para los demás jefes también.

En diálogo con Tiempo de San Juan, Colombo dijo que "esto muy reciente, yo por cuestiones de formación y de ética siento que no corresponde quedarme pero respeto al que lo haga”. Agregó que “tomaré la decisión en unos días más".

Por su parte, Benedetto dijo que no conoce en profundidad la resolución y que cree que “debe ser para otro tipo de puestos, más jerárquicos. Sobre su situación personal dijo que ella es concejal electa. Aseguró que debe estudiar su contrato pero que entiende que ingresó como empleada de planta y ya cuenta con esa estabilidad. Es decir, que no sabe si renunciará o pedirá licencia para el cargo de planta que tiene en ANSES.

Es que Basavilbaso lo que hizo fue dejar sin efecto otra resolución suya que data de enero de 2016 y que establecía que todo funcionario nombrado en su gestión duraba en el cargo hasta tanto él estuviera al mando. Ahora la invalidó conla nueva resolución porque teóricamente va en contra de la Ley de Contrato de Trabajo. La reciente disposición exceptúa al director ejecutivo, el secretario general y la Secretaria Legal y Técnica de la ANSES, pero comprender a todos los demás puestos políticos incorporados durante la presidencia de Mauricio Macri.

Desde ANSES local dijeron que efectivamente, desde que fue creado el organismo que los jefes concursan los cargos y ganan estabilidad a los 6 meses. En esa situación están al menos Colombo y Benedetto. Y luego, cada uno hace lo que le parece con el cargo. De hecho, el actual intendente de la Capital Franco Aranda, ex jefe de la UDAI central, es empleado de planta de ANSES con licencia. Y en Rawson hay ex jefes como Ricardo Azar y Raúl Romero con distintas situaciones: el primero se quedó y sigue trabajando en el llano como operador de línea, el segundo está de licencia con un cargo de mayor jerarquía en otro lugar.

La categoría con la que ingresan a planta como jefe de UDAI es la más alta, la 25, lo que les da derecho a altos sueldos aun no ejerciendo como jefes sino simplemente estando en funciones.

En la Nación ya se hacen oír reclamos. Desde la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), el gremio que reúne a los trabajadores de la ANSES, anticiparon que impugnarán la medida. También lo hará el Sindicato de Empleados de la Ex-Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi).