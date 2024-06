Nuevo revés para Mario Parisí: rechazan que el caso sea revisado por la Corte Suprema

Uno de los argumentos que utilizó la Corte fue que la resolución no cumplía con los requisitos necesarios para pasar al fuero federal, ya que para que una sentencia sea evaluada por la Corte Suprema debe -como mínimo- contemplar cuestiones federales y éste no era el caso.

Además, el tribunal -cuyo fallo fue señalado como arbitrario por la defensa- indicó que tampoco resultaba viable la vía recursiva ante la instancia federal, dado que lo que estaba en debate era la aplicación e interpretación de normas del derecho común y local.

De hecho, los cortistas Adriana García Nieto, Daniel Olivares Yapur y Marcelo Lima remarcaron en su resolución que la prescripción de la acción penal es una materia extraña al recurso extraordinario y que el pronunciamiento en cuestión no corresponde a una sentencia definitiva, sino a una instancia intermedia. Es que fue dictada en medio del proceso, cuando aún resta que el juicio se lleve adelante.

Al rechazo de la Corte -que supone un fallo clave dentro del caso- también se sumaron las oposiciones de la parte querellante, representada por Reinaldo Bedini, y de la fiscalía, encarnada por Marcela Torres.

Así las cosas y con esta definición, el expediente bajará al Colegio de Magistrados para que se sortee un juez de Garantías y que uno de ellos tome el lugar que ya fue ocupado por Matías Parrón y Celia Maldonado. El procedimiento podría extenderse en el tiempo, ya que por el cargo que solía tener Parisí y el tiempo que llevaba dentro del Poder Judicial, podría tener amistades que deberán apartarse del caso para evitar cualquier tipo de especulación e ilegalidad.

El 24 de noviembre del 2023 se cumplieron dos años de la denuncia de la ex pareja del funcionario judicial Mario Parisí por violencia de género. A partir de ese momento, se instaló la duda si procedía o no la extinción de la acción penal. No obstante, ello sería subsanado una vez que se eleve la causa a juicio, algo que -de no contar con un giro inesperado- sucedería en los próximos meses.

Mario Parisí, quien fuera coordinador de Flagrancia y hoy fue relegado a realizar tareas administrativas dentro de la Justicia, está acusado por lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género y amenazas agravadas por el uso de arma blanca, en concurso real, luego de que su ex pareja lo denunciara por golpearla y denigrarla.