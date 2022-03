Crimen del “Yanqui”: la fiscalía pidió perpetua para los dos acusados del asesinato en Sarmiento

Este miércoles habrá veredicto en la Sala II en el juicio por el crimen del “Yanqui” Jesse Jay Cieslicki, en marzo de 2019. Y hay solo dos posibilidades los dos únicos acusados: Ceferino “El Tucumano” Nievas y Brisa Beatriz Balmaceda Pastén. La condena a perpetua, tal como solicitó la fiscalía, o la absolución por el beneficio de la duda, como pidieron desde la defensa.

La acusación que pesa Nievas y Balmaceda Pastén, que eran pareja o novios al momento del hecho, es por la del delito de homicidio criminis causa. Esa fue lo planteó la fiscal Marcela Torres durante los alegatos realizados este martes en la penúltima audiencia en la Sala II de la Cámara en lo Penal y Correccional. En principio, la calificación era homicidio triplemente agravado.

Este es el tribunal que juzga a los dos acusados.

La representante del Ministerio Público Fiscal entendió que el móvil fue el robo y que, para encubrir ese delito, “El Tucumano” y la chica terminaron asesinaron a golpes al norteamericano Jesse Jay Cieslickik en la madrugada del 25 de marzo de 2019 en la localidad de San Carlos, en Sarmiento. En su exposición también despegó a la adolescente, que en aquel entonces tenía 15 años y quien también participó de esa furiosa noche de alcohol y droga con los ahora dos acusados y el “Yanqui”.

Para la abogada María Filomena Noriega no hay pruebas suficientes para condenar a su defendida, Brisa Balmaceda Pastén. De hecho, la misma joven declaró en el juicio que ella no hizo nada, que esa noche se quedó dormida a raíz del estado alcoholizado que tenía. Por eso mismo la letrada pidió su absolución, al menos, por el beneficio de la duda. La situación de “El Tucumano” es más complicada, él reconoció en el debate que golpeó al “Yanqui”, pero dijo que creyó que no lo había matado.

La acusadora, la fiscal Marcela Torres.

La fiscalía tiene el convencimiento que esa noche Jesse Jay Cieslicki se encontró con “El Tucumano” y decidieron ir a buscar a Brisa Balmaceda Pastén y a la adolescente de 15 años para tener una fiesta de alcohol y droga en la finca del norteamericano, en el kilómetro 3.398 de la ruta nacional 40 en la localidad de San Carlos.

En la causa hay una grabación de una cámara de seguridad en la que aparecen los cuatros en la camioneta del “Yanqui”, en una estación de servicio de Media Agua. También encontraron fotos que se sacaron ellos. Esa noche tomaron bebidas alcohólicas y se drogaron. Los exámenes a la víctima revelaron que tenía 2,72 gramos de alcohol por litro de sangre por el vino y fernet que tomaron, pero además consumió psicofármacos, marihuana y cocaína.

La defensa. Está a cargo de la abogada María Filomena Noriega y el defensor oficial Salinas.

La fiesta duró hasta la madrugada. Para la fiscal, la única que no participó del crimen fue la adolescente que supuestamente se durmió en una cama y recién despertó cuando llegó la Policía. En cambio, cree que “El Tucumano” y la otra chica se pusieron de acuerdo para robarle al “Yanqui”, viéndolo totalmente fuera de sí. Fue ahí que lo atacaron con una pata de una mesa y a puntapiés y trompadas. Le pegaron hasta matarlo y después robaron algunas pertenencias de la víctima.

Entre las pruebas que mencionó la fiscal figuran el testimonio de un empleado del “Yanqui” que dijo que vio a los cuatros en la finca, ropa de los acusados con manchas de sangre, pruebas de ADN que confirman que los dos estuvieron en la escena del crimen y material fílmico y fotos.

La abogada Noriega sostiene que esas pruebas no alcanzan para condenar, al menos, a la chica de 23 años. Todo se sabrá este miércoles, cuando el juez Maximiliano Blejman, Silvina Rosso de Balanza y Víctor Muñoz Carpino lean su veredicto en horas del mediodía.